Ukraynalı top modelin darp iddiası yargıya taşınıyor

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk’un Çeşme’deki Momo Beach Club’da özel güvenlik ekiplerince darp edildiği iddiası yargıya taşınıyor.

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk’un, kendi Instagram sayfasında, darp edildiği fotoğrafını da yayınlayarak, "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadas¸ım ve grubumuza ne oldugˆunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı’nın (C¸es¸me, Tu¨rkiye) gu¨venligˆi bize saldırdı. Do¨rt kız (ben dahil) yu¨zu¨ne yumruk atıldı ve c¸ocuklar ko¨tu¨ yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara ko¨r bir go¨z c¸evirip durmamalıyız" şeklinde yazarak şikayette bulunması üzerine, olayla ilgili Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çok sayıda çalışanın ifadesine başvurdu. Herhangi bir gözaltı işleminin uygulanmadığı öğrenilirken, soruşturmanın tamamlanmasının ardından soruşturma evrakının Çeşme nöbetçi Cumhuriyet Savcısına sevk edileceği bilgisi edinildi.

Öte yandan, işletmeye ait Momo Dalyan adlı Instagram sayfasında bir açıklama yayınlanarak, "Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı, büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır. Olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra paylaşımın yapılması ve konunun ’güvenlik darbesi’ olarak yansıtılmasının yaşanan gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur" denildi.