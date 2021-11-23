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Üçyol-Buca Metrosu için bir adım daha: 125 milyon Euro’luk dış finansman sözleşmesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ikinci kredi sözleşmesi, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzalandı. Başkan Soyer, İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu’nun sadece metro ve altyapı yatırımı olmadığını belirterek, “Yatırımlarımız, ülkemizin bu çok zor döneminde aynı zamanda iş demek, aş demek, İzmir ekonomisinin nefes alması demek. Türkiye’nin bu zor ekonomik gündeminde 125 milyon Euro’luk proje finansmanına imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

İZMİR 23.11.2021, 15:12
Üçyol-Buca Metrosu için bir adım daha: 125 milyon Euro’luk dış finansman sözleşmesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ikinci kredi sözleşmesi, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzalandı. Başkan Soyer, İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu’nun sadece metro ve altyapı yatırımı olmadığını belirterek, “Yatırımlarımız, ülkemizin bu çok zor döneminde aynı zamanda iş demek, aş demek, İzmir ekonomisinin nefes alması demek. Türkiye’nin bu zor ekonomik gündeminde 125 milyon Euro’luk proje finansmanına imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ardından Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile de 125 milyon Euro’luk dış finansman sözleşmesi imzaladı.

Hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye sahip 125 milyon Euro tutarındaki dış finansman sözleşmesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro ve AFD Balkanlar, Orta Doğu, Asya Direktörü Philippe Orliange tarafından imzalandı.

İmza törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Fransız Kalkınma Ajansı’nın Balkanlar, Orta Doğu ve Asya Direktörü Philippe Orliange, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Metro A.Ş Genel Müdürü Sönmez Alev, İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanı Övünç Özgen, Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Emilie-gang Huang, AFD Kentsel Gelişim Kıdemli Proje Yöneticisi Ali Doğan Şalva katıldı.

“Şehrin altyapı ihtiyaçlarını kararlılıkla çözüyoruz”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in merkezi kaynaklardan son derece az yatırım aldığını, buna karşın, şehrin altyapı ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla çözme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı.

Tunç Soyer, “Bugün, şehrimizin en önemli yatırımı Buca Metrosu’nun gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğu içindeyim. Hem ülkemiz hem de dünya genelinde yaşanan olumsuz ekonomik koşullara rağmen bu büyük finansmanın belediyemiz tarafından çok uygun koşullarda sağlanması, dünyanın İzmir’e duyduğu güveninin bir göstergesidir. Buca Metro Projesinin yapım ve inşaat kısmı kapsamında bilindiği üzere geçtiğimiz temmuz ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 125 Milyon Euro tutarında bir dış finansman sözleşmesi imzalamıştık. Şimdi de Fransız Kalkınma Ajansı ile Hazine garantisiz 125 Milyon Euro tutarında 4 yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl vadeli finansman sözleşmesi imzalamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

Buca’nın ulaşım sorununa çözüm

Projenin yalnızca şehrin en kalabalık ilçesi Buca’nın trafik sorununu kökten çözmekle kalmayacağını, projenin; istihdam, eğitim ve tüm temel hizmetlerin gerçekleştirilmesine katkı koyacağını aktaran Soyer, “Doğayla uyumlu, düşük karbonlu ulaşımın teşviki ile hava kirliliğini azaltarak İzmir’in yaşam kalitesini artıracak. AFD ile belediyemiz arasında 112.4 milyon Euro, IZSU Genel Müdürlüğümüz arasında 49.8 milyon Euro tutarında olmak üzere toplamda 162.2 Milyon Euro sözleşme imzaladık. Bugün imzalayacağımız 125 milyon Euro tutarındaki kredi sözleşmesiyle beraber toplamda 287.2 milyon Euro’luk iş birliği yapmış olacağız. Ülkemize böyle yüksek tutarlı dış yatırımı getirmiş olmamız çok kıymetli; çünkü bu yatırımlar, sadece metro ve altyapı yapmak anlamına gelmiyor. Yatırımlarımız, ülkemizin bu çok zor döneminde aynı zamanda iş demek, aş demek, İzmir ekonomisinin nefes alması demek” diye konuştu.

2022 yılı başında kazma vurulacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu’nun inşaat ihalesinin yapıldığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, “15 Aralık gibi ihale sonucunu açıklamayı planlıyoruz. Ocak’ın ilk günlerinde hep beraber temel atmanın gururunu yaşayacağız” diye konuştu.

“İki ülkenin neler yapacağına örnek teşkil edecek”

AFD’nin katılımıyla Fransa’nın bu projeyi desteklemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, “Bu proje öncelikle, her yaştan, cinsiyetten, sosyo-ekonomik statüden ve fiziksel yetenekten şehir sakinlerinin güvenilir, erişilebilir ve kapsayıcı bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlayacağı için sosyal açıdan faydalı bir projedir. İkinci olarak, şehir sakinlerinin üniversiteler, sağlık tesisleri ve dinlenme alanları gibi önemli ilgi noktalarına daha sorunsuz ve verimli bir şekilde erişimini artıracak ve dolayısıyla önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayacaktır. Üçüncüsü Buca Metrosu, iklime zararlı karbon emisyonlarını azaltarak İzmir’in karbon ayak izi hedeflerine ve halk sağlığına zararlı diğer atmosferik kirleticileri azaltarak İzmir’in hava kirliliği hedeflerine önemli katkılar sağlayacaktır. Kısacası bu proje, kurumlarımız uyum içinde çalıştığında iki ülkenin neler başarabileceğine her yönüyle örnek teşkil eden bir projedir" dedi.

“İzmir en önemli partnerlerimizden biri”

Fransız Kalkınma Ajansı’nın Balkanlar, Ortadoğu ve Asya Direktörü Philippe Orliange, “Türkiye hızla kentleşiyor. Bu nedenle alt yapıdan üst donanıma kadar çok sayıda yatırım ihtiyacı ortaya çıkıyor. İzmir en önemli partnerlerimizden biri. Bu İzmir’de hayata geçirdiğimiz beşinci kredi sözleşmemiz. Hazine garantisiz sözleşme imzalıyor olmamız, AFD için İzmir’in finansal gücünü gösteriyor” dedi.

490 milyon Euro’luk dış finansman

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer Üçyol – Buca Metro hattı için temmuz ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 125 milyon Euro’luk dış finansman sözleşmesi imzaladı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon Euro tutarında bir yetkilendirme anlaşması imzalandı. Böylelikle 490 milyon Euro tutarında uluslararası yatırım kente kazandırıldı.

"351 milyon Euro borç ödemesi yaptık"

Soyer, törende gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 31 Mart 2019’da göreve geldiğinde belediyenin 790 milyon Euro dış borcunun bulunduğunu kaydeden Tunç Soyer, “Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve şirketlerimizin 31 Mart 2019’da göreve geldiğimizde 790 milyon Euro dış borcu vardı. Bu 2021 Ekim sonunda 923 milyon Euro’ya çıktı. Yani döviz cinsinden toplamda yüzde 17’lik bir borçlanma söz konusu; ama aynı dönemde 351 milyon Euro’da borç ödemesi yaptık. Bu üstelik pandeminin ve depremin yaşandığı dönem" diye aktardı.

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