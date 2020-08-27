Ücretsiz ve kablosuz internet artık 30 ilçede
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN WİZMİRNET ADIYLA BAŞLATTIĞI ÜCRETSİZ-KABLOSUZ İNTERNET HİZMETİ YAYGINLAŞIYOR.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin WizmirNET adıyla başlattığı ücretsiz-kablosuz internet hizmeti yaygınlaşıyor. 8 noktada başlayan uygulama bugün 30 ilçede 65 park ve meydan, 7 iskele, 19 vapur ve üniversite güzergâhlarındaki 60 otobüs hattında İzmirlilere hizmet veriyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2015’te WizmirNET adıyla başlattığı ücretsiz ve kablosuz internet hizmeti kent genelinde yaygınlaşıyor. 8 noktada başlayan uygulama bugün 30 ilçede 65 park ve meydan, 7 iskele, 19 vapur ve üniversite güzergâhlarındaki 60 otobüs hattında İzmirlilere hizmet veriyor. Bugüne dek uygulamadan yararlanarak yapılan giriş sayısı 9,5 milyona ulaştı. www.wizmir.net sitesinden hizmet verilen noktalar görülebiliyor.
Hizmet noktaları için wizmir.net
Kablosuz uygulamadan faydalanmak için internet bağlantısının yapılacağı cihazdan wizmirnet kablosuz ağ adı seçilerek giriş sayfasından “Kayıt Ol” butonu tıklanıyor ve istenilen bilgiler girilerek telefona gelen şifreyle internet kullanımına başlanabiliyor. İstenildiğinde WizmirNET bağlantı durum sayfasında bulunan üst menüde "Şifre Değiştir" butonuyla yeni şifre oluşturulabiliyor.
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25