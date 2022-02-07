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Türkiye’nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli’de Türkiye’nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı olarak kurulan Egeşehir Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Soyer, “Ödemiş’ten Bayraklı’ya, Balçova’dan Seferihisar’a İzmir’in her yerinde yapılacak yeni binalarda hangi standartlara uyulması gerektiğini, o standartların nasıl bir güvence sağlayacağını tespit etme imkânımız olacak” dedi.

İZMİR 07.02.2022, 10:38
Türkiye’nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli’de Türkiye’nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı olarak kurulan Egeşehir Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Soyer, “Ödemiş’ten Bayraklı’ya, Balçova’dan Seferihisar’a İzmir’in her yerinde yapılacak yeni binalarda hangi standartlara uyulması gerektiğini, o standartların nasıl bir güvence sağlayacağını tespit etme imkânımız olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 30 Ekim depreminin ardından kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş. bünyesinde kurulan Egeşehir Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu. Ülke çapında deney kapsamı en geniş merkez olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onayı alan Çiğli’deki tesiste Başkan Tunç Soyer, beton, kaya ve zemin bölümlerinde yapılan deneyler hakkında bilgi aldı. Mühendislik çalışmalarının yapıldığı cihazları inceledi. Başkan Soyer, TSE tarafından verilen "Deney Laboratuvarı Onay Belgesi"nin bulunduğu panoyu da laboratuvarın girişine astı.

Soyer: “Yüreğimize su serpti”

Merkezin İzmir’deki binaların yapı güvenliği ve zemin araştırmalarında ihtiyaç duyulan deney ve testler için ulusal ve uluslararası standartları karşılayabilecek altyapıyla kurulduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Egeşehir Laboratuvarı’nda gördüklerimiz yüreğimize su serpen, içimizi rahatlatan çalışmalar. Daha acımız çok taze. 30 Ekim depreminde canını, evini kaybeden yüzlerce, binlerce insanımız var. Bir daha bu acıların yaşanmaması için ne yapabiliriz düşüncesiyle yola çıkmıştık. Bu laboratuvar, Türkiye’nin en donanımlı laboratuvarı. En teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla beraber işinin uzmanı ekip arkadaşlarımızı barındıran bir laboratuvar. Ödemiş’ten Bayraklı’ya, Balçova’dan Seferihisar’a İzmir’in her yerinde yapılacak yeni binalarda hangi standartlara uyulması gerektiğini, o standartların nasıl bir güvence sağlayacağını tespit etme imkanımız olacak. Vatandaşlarımızın bu şehirde içlerinin çok daha rahat ve güvenli yaşaması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Tükenmez: “Enstitü formunda bir yapı düşünüyoruz”

Egeşehir A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Tükenmez ise “Egeşehir Laboratuvarı kentteki depremsellik araştırmaları ve riskli yapıların tespiti için kuruldu. TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi de alarak standart ve kalite güvencesini sağlamış olduk. Zemin araştırmaları ve riskli yapı tespitine ilişkin her türlü test ve deneyi yapabilecek kapasitemiz ve personelimiz var. Biz burasını sadece test ve deneylerin yapıldığı bir merkez değil, geleceğe bilimsel katkı sunacak enstitü formunda bir yapı olarak düşünüyoruz” dedi.

Laboratuvarda hangi testler yapılıyor?

Egeşehir Laboratuvarı beton, kaya ve zemin incelemelerinde ihtiyaç duyulacak “46 ayrı deney ve test yapılabilir” onayını alan tek merkez. Laboratuvar riskli yapı tespiti ile zemin etütleri için gerekli deney, analiz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik cihaz ve ekipmanlarla donatıldı. Merkezde riskli yapı tespitine yönelik tahribatsız-geri sıçrama deneyleri, basınç dayanımı, beton basınç dayanımının yerinde tayini, karot alma ve muayene ve basınç dayanımı, sertleşmiş betonun yoğunluğunun dayanımı tayini gibi testler yapılıyor.

Ayrıca zemin deneyleri kapsamında üç eksenli UU deneyi, direkt kesme, konvansiyonel ve otomatik konsolidasyon, kıvam limitleri, tane boyu dağılım, özgül ağırlık ve konik penetrasyon ile birlikte tam otomatik ve bilgisayar kontrollü olarak rezonant kolon ve burgusal kesme, statik üç eksenli basınç dayanımı ve konsolidasyon, şişme deneyleri gerçekleştiriliyor. Laboratuvarda bulunan “rezonant kolon burgusal kesme deney cihazı” ile numuneler üzerinden zeminlerin deprem sırasındaki kayma rijitlikleri, dayanımları ve deprem hareketini sönümleme özellikleri doğrudan ölçülerek ve bu veriler ile zeminlerin deprem sırasındaki yer hareketini büyütme, sıvılaşma gibi davranışları daha hassas biçimde değerlendirilir hale geliyor.

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