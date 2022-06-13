Türkiye’nin en büyük ‘Uluslararası Basın Merkezi’ açıldı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle kurulan ’Uluslararası Basın Merkezi’, gazetecilerin hizmetine açıldı. Törende, merkezin Türkiye’nin en büyük Uluslararası Basın Merkezi olduğu belirtildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle kurulan Türkiye’nin en büyük Uluslararası Basın Merkezi, Tarihi Havagazı Fabrikasında faaliyete girdi. İçerisinde konferans salonu, televizyon stüdyosu, serbest gazeteciler için çalışma alanları, Uluslararası Medya İletişim Ofisi, eğitim laboratuvarları, kitaplık ve çalışma ofisleri bulunan merkez, dünya basınını medya ağı ile birbirine bağlayacak.

Açılış töreninde gazetecilere hitap eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem Uluslararası Basın Merkezinin açılışında olmaktan hem de İzmir’in Avrupa Gazeteciler Federasyonunun (EFJ) genel kuruluna ev sahipliği yapmasından gurur duyduğunu kaydetti. İzmir’in demokrasinin temel ilkelerine olan bağlılığı nedeniyle 2022’de Avrupa değerlerini en iyi temsil eden şehir seçildiğini de hatırlatan Soyer şöyle konuştu: “Uluslararası Medya Merkezi bu değerlere olan inancımızın sonucudur. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için özgür basına ekmek gibi, su gibi muhtacız. Bu merkez, ifade ve basın özgürlüğünü yeniden kazanma mücadelesine İzmir’in sunduğu naçizane bir katkıdır. Uluslararası Basın Merkezimiz, basın özgürlüğüne susamış ülkemize ve özgürlüğe susamış tüm gazetecilere hayırlı, uğurlu olsun.”

“İzmir’de açılması son derece önemli”

Törende bulunan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ise İzmir’de bulunmaktan ve böylesi bir merkezin açılışına şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü Avrupa Birliğinin temel değerleri arasındadır. Bunlar demokrasinin temelinde de yer alan önemli değerlerdir. Bu merkezin İzmir’de açılıyor olmasının yerel medyanın ve yerel örgütlerin desteklenmesi açısından da son derece önemli olduğunu biliyoruz. Tüm dernekleri, gazetecileri bu zorlu süreçte yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum. Avrupa Birliği olarak bu çalışmalara katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

“Tarihi bir gün yaşıyoruz”

Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Bugün burada gazetecilik mesleği ve meslektaşlarımız için tarihi bir gün yaşıyoruz. Büyük bir çaba ve özveriyle hayata geçen merkez, cemiyet tarihimizin en önemli projesi. İzmir’i dünyaya bağlayacak bu proje bizlerin en büyük hayaliydi” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in, İzmir’i dünyanın yıldızı gibi parlayan kentlerden biri yapma azmi ve vizyonuyla hareket ettiğini kaydeden Gappi, bu hayalin de böylece gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Törene kentteki basın mensuplarının yanı sıra siyasi partilerin İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarının yöneticileri katıldı. Uluslararası Basın Merkezinin açılış resepsiyonunun ardından Aegean Band Orkestrası sevilen şarkıları seslendirdi.

Uluslararası Basın Merkezi

Yaklaşık 600 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek olan Uluslararası Basın Merkezinde, gazetecilere günün teknolojilerini öğrenme ve kullanmaya yönelik eğitimler sunulacak. Belirlenen eğitim programları çerçevesinde hafta içi tüm meslek mensuplarına ’Görsel ve İşitsel Medyada Yeni Teknolojiler’, ’Yeni Medya ve Dijital Uygulamalar’, ’Dijital Pazarlama’ ve ’Yabancı Dil’ dersleri verilecek. Bu eğitimlerden, tüm meslek mensupları ücretsiz olarak yararlanacak. Merkezde ayrıca, İzmir’e gelen yabancı basın mensuplarına haberlerini hazırlayıp görsellerini geçebileceği çalışma ortamı bulunuyor. Sahada faaliyet gösteren serbest gazetecilere de aynı imkanlar sağlanacak. Kurulan televizyon stüdyosu, İzmir basının tüm prodüksiyon ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı koyacak. Stüdyoda ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlerin canlı yayın, program ve yapımları için hizmet verilecek. Merkezde yer alan 60 kişilik konferans salonunda da panel, konferans, açık oturum gibi geniş katılımlı organizasyonlar düzenlenebilecek. Bu etkinlikler, canlı olarak çeşitli mecralarda yayınlanabilecek.