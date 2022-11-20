Türkiye’de sağlığına kavuşan Kazak iş adamı, triatlona katıldı

Spor yaparken kopan aşil tendonu yüzünden geçen yıl İzmir’de ameliyat olan ve sağlığına kavuşan Kazakistanlı iş adamı, bir triatlon yarışması olan Ironman Antalya 2022’ye katıldı.

Tatillerini İzmir’in Seferihisar ilçesindeki yazlığında geçiren, Kazakistan’ın Almatı şehrinde yatırım yapan ve en büyük tutkularından biri spor olan iş adamı Zeinulla Kakımzhanov (62), geçen yıl 30 Ekim’de tenis oynarken sakatlandı. Acil olarak Kent Sağlık Grubu’na bağlı Kent Hastanesi’ne getirilen Kazak iş adamına gerekli tetkikler yapıldı. Sol aşil tendonunun koptuğu saptanan hasta Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yel tarafından ameliyata alındı. 2 gün sonra taburcu edilen hasta 6 Kasım’da ülkesine döndü.

İzmir’den ayrıldıktan sonra da doktoruyla irtibatını sürdüren Zeınulla Kakımzhanov, Prof. Dr. Yel’in önerileriyle fizik tedaviye başladı. Spordan kopamayan Kazak iş adamı eski formuna dönebilmek için bir program dahilinde antrenmanlarına başladı. Bu antrenmanlar sonucunda kendini hazır hisseden iş adamı, dünyanın en zorlu yarışmalarından kabul edilen Ironman (Demiradam) Antalya 2022’ye kayıt yaptırdı.

Kakımzhanov, 6 Kasım’da Antalya Belek’te gerçekleşen, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun startını verdiği yarışmaya katıldı. 85 ülkeden 1900’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği, sporcuların yüzüp, pedal çevirip, koştuğu triatlona katılan Kakımzhanov, yarışma öncesi fotoğraf çektirip bunu WhatsApp’tan doktoruyla paylaştı. 62 yaşındaki Kazak sporcu fotoğrafın altına da “Tam bir yıl önce sizin kontrolünüzdeydim, en son Antalya Belek’te 70.3 km.de Iranman yarışı yaptım ve mükemmel geçti. Operasyonum da sizin sayenizde mükemmel geçmişti. Ve şimdi kendimi harika hissediyorum. Size ve ailenize en iyi dileklerimi iletmek isterim. Çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Ayrıca sizi, hekimliğinizi, ilginizi, Kent Hastanesi’ni tüm çevreme, herkese tavsiye etmekteyim” mesajını yazdı.

"Mutluluğunu benimle paylaştı"

Öte yandan, Kazakistanlı hastasının ameliyatının üzerinden bir yıl geçtikten sonra çok zorlu bir yarış olan triatlona katılabilmesinin bir hekim olarak kendisini de çok mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Yel, “Ameliyat olan hastalarımızın büyük çoğunluğu ameliyattan sonra normal yaşamlarına dönüp dönemeyecekleri, ne zaman dönebilecekleri kaygısı yaşar. Hele bu tür sakatlıklar geçiren sporcu hastalarımız için bu süreç çok önemlidir. Spor sakatlıklarında tedavi ilkemiz hastanın yaralanma öncesi ile tedavi sonrası aynı düzeyde spor yapabilmesidir. Çeşitli sporlarla uğraşan, yarışmacı sporcu olan hastamız daha da ileri gidebildi. Eski formuna kavuşmak bir yana böylesi zorlu bir yarışmaya katılabilmesi harika. Mutluluğunu benimle paylaşması da öyle” diye konuştu.