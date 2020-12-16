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Türkiye E-Spor Milli Takımı, Avrupa’da namağlup şampiyon

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Türkiye Kupası’nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Türkiye E-Spor Milli Takımı, FIBA E-Sports Open 2020 II Avrupa Konferansı’nda tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli takım sporcusu Eren Demirtaş da, gösterdiği performansla turnuvanın ’En değerli oyuncusu’ seçildi.

İZMİR 16.12.2020, 10:20
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Türkiye E-Spor Milli Takımı, Avrupa’da namağlup şampiyon

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Türkiye Kupası’nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Türkiye E-Spor Milli Takımı, FIBA E-Sports Open 2020 II Avrupa Konferansı’nda tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli takım sporcusu Eren Demirtaş da, gösterdiği performansla turnuvanın ’En değerli oyuncusu’ seçildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) geçtiğimiz hafta sonu, NBA2K oyununun Avrupa’da yaygın olarak oynandığı; Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Ukrayna, Rusya, İsviçre, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Bosna Hersek gibi ülkelerin katılımıyla NBA 2K21 FIBA E-Sports Open 2020 II Avrupa Konferansı Turnuvası düzenledi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve TESFED iş birliği ile Türkiye, turnuvada milli takım düzeyinde temsil edildi. Milli takımda TESFED Türkiye Kupası şampiyonları 1907 Fenerbahçe E-Spor oyuncuları Eren Demirtaş, Birkan Cengir, Fatih Toprak, Görkem Göksu, Kadir Pektaş, Tansu Aksoy ile Galatasaray E-Spor’dan Mecit Can Boy ülkemizi temsil etti.

Grup maçlarında Güney Kıbrıs’ı 97-46, Avusturya’yı 75-41, İrlanda’yı 87-32 yenen Türkiye, çeyrek finalde Letonya’yı 57-41, yarı finalde önceki turnuvanın şampiyonu İtalya’yı 56-55 ile geçti. Finallerde 3 maçlık seride Almanya ile karşı karşıya gelen milli takım, ilk maçı, 71-41, ikinci maçı 65-59 kazanarak 2-0 ile şampiyonluğu elde etti. Tüm maçları kazanarak namağlup bir zafer kazanan NBA2K Türkiye E-Spor Milli Takımı, büyük bir başarıya imza attı.

Eren, en iyi oyuncu ödülünü kazandı

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, milli sporcu Eren Demirtaş, gösterdiği performansla turnuvada ’en değerli oyuncu’ ödülünü kazandı. Milli takımda yer almanın ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Eren Demirtaş (18), "Milli takımda olmak ve ülkemiz adına mücadele etmek zaten en büyük mutluluğumuzdu. Turnuvada ’En iyi oyuncu’ ödülünü almak, mutluluğumu taçlandırdı" dedi.

Basketbol en büyük tutkusu

Basketbolun kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden ve e-spora başlangıç serüvenini de anlatan Eren Demirtaş, "Basketbol oynamaya ilkokul birinci sınıfta başladım. 2 yıl lisanslı olmak üzere 6-7 yıl basketbol oynamaya devam etti. Liseye geçince basketbolu bıraktım; ama bu spora olan tutkum hiç azalmadı. 2016 yılından itibaren de bilgisayarda arkadaş grubum ile oyun oynuyordum. Bu yılın başında arkadaş gurubum ile oynarken 1907 Fenerbahçe e-spor takımı bizi bünyesine katınca daha profesyonel bakmaya başladık. TESFED Türkiye Kupası NBA2K turnuvasında takımca Türkiye şampiyonu olduk ve milli takıma seçildik. Milli takımda olmak, namağlup kazandığımız böyle bir turnuvada en iyi oyuncu seçilmek tabii ki gurur verici. Ülkemi başarıyla temsil ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Hedefimiz, uluslararası turnuvalarda ülkemize daha nice başarılar kazandırmak" diye konuştu.
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