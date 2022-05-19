Türkan Saylan, Selçuk’ta anıldı

Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Selçuk Şubesi tarafından Dernekler köyünde düzenlenen programla anıldı.

Doktor, akademisyen, yazar ve eğitimci Türkan Saylan’ı anmak için düzenlenen programa ÇYDD Selçuk Şubesi Başkanı Metin Çıtak, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı. Başkan Sengel, Türkan Saylan’ı üniversite yıllarından tanıdığını belirterek “Türkan Saylan, ‘Bir ışık olalım da hepimiz o karanlıkları aydınlatalım’ derdi. Türkan Hanım’ın, yakın arkadaşı Ülker Kuştutan’ın yanında yetiştiğim için, ÇYDD Fatih Şubesinde tiyatro kursuna giden bir kursiyer olduğum için, bana ve arkadaşlarıma kattıkları tüm değerler için, evlerini de kalplerini de sonuna kadar bana acıktıkları için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programda konuşan Yazar Sergun Ağar, Türkan Saylan’ın hayatından kesitler anlatarak “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bir mücadele platformudur ve dersini Türkan Saylan’dan almıştır” sözlerine yer verdi. ÇYDD İzmir Şubesi önceki dönem başkanı Gönül Keleş Kaya da ÇYDD çatısı altında Türkan Saylan ile çalışmalarından bahsederek “Türkan Saylan; kadın, anne, doktor, yazar, eğitimci, bilim insanı, insan hakları aktivisti, eğitimci, gazeteci, devrimci, örgütçü, lider, insanı sürükleyen, cesaretlendiren, yüreklendiren kimlikleriyle evrensel değerlerle ulusal değerleri harmanlayarak özümsemiş bir aydındır. Eğitim, Türkan Hoca için çok önemli. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği çalışmalarında da Türkan Hoca’nın eğitimi temel bir insan hakkı olarak tanımladığını görüyoruz” diye konuştu.