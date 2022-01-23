Türk tiyatro oyunları İran’da ilgi görüyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Ayten Akın’ın yazdığı “Ortak Dolap” adlı oyun, Farsçaya çevrilerek İran’ın Tebriz kentinde bastırılan Goroob (Grup) adlı dergide yayınlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Ayten Akın’ın ‘Ortak Dolap’ adlı tiyatro oyunu, Tebriz Ucna Üniversitesi öğretim üyesi, oyun yazarı ve çevirmen Farzad Taghilar tarafından Farsçaya çevrildi. Grup adlı tiyatro dergisinde geçen hafta yayınlanan oyun, büyük bir sanatsever kitlesi tarafından ilgiyle karşılandı. Oyunun konusu ise İsmet ve İffet adlı iki kız kardeşin kapalı kapılar ardında yaşlanan düşlerini, annelerine feda ettikleri umutlarını, medyanın kontrolündeki dış dünyanın eziciliği ekseninde hicvediyor.