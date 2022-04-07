Türk fotoğrafçılığını İtalya’da anlatacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Görevlisi Emre Küheylan, İtalya’da düzenlenecek ‘Photolux’ adlı dünyaca ünlü fotoğraf festivaline küratör ve konuşmacı olarak davet edildi. Fotoğrafları daha önce birçok ülkede sergilenen, uluslararası festivallerde jüri üyeliği yapan Küheylan, haziran ayında gideceği İtalya’da çağdaş Türk fotoğrafçılığını anlatan panel verecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Radyo ve Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Emre Küheylan, kariyerine Almanya merkezli bir fotoğraf ajansında başladı. Küheylan, uluslararası fotoğraf organizasyonlarındaki çeşitli görevlerinin ardından, akademisyen olarak tecrübelerini İEÜ’deki gençlere aktarmaya başladı.

Küheylan’ın eserleri, şimdiye kadar 10 ülkede sergilendi. Başarısıyla yurt dışındaki organizasyonların da dikkatini çeken Küheylan, geçtiğimiz yıl dünyanın en prestijli fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Uluslararası Fotoğraf Ödüllerinin (IPA) jürisine seçilen ilk Türk oldu. Bu sene İtalya’nın Lucca şehrinde yapılacak ‘Photolux’ adlı festivalde de ülkemizi temsil edecek olan Küheylan, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İtalya’daki festivalden davet almanın kendisini gururlandırdığını söyleyen Küheylan, “İtalya’nın sembol etkinliklerinden biri olan festival, 2005 yılından beri uluslararası katılımla gerçekleşiyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği festival, fotoğrafçılık alanında çok bilinen ve takip edilen bir etkinlik. Festivalde, benden çağdaş Türk fotoğrafçılığını anlatan bir konuşma yapmamı ve bir gösterim düzenlememi istediler. Bunun için de uzun süredir hazırlanıyorum. Türkiye’den Ahmet Sel, Aslı Çelikel, Can Dağarslanı, Cemre Yeşil Gönenli, Elif Karakoç ve Oğulcan Arslan ile iletişime geçerek festivalin bu yılki temasına uyan, yaklaşık 150 eserlik seçki oluşturduk. Türk fotoğrafçılığının geldiği noktayı ve fazla bilinmeyen yönlerini anlatacağım konuşmamın da ülkemizin bu alandaki tanıtımı için önemli olduğunu düşünüyorum. Haziran ayının başında gideceğim festivalde amacım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.