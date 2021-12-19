Türk bilim insanları dünya listesinde

AD Scientific Index 2022 yılı dünya bilim insanları sıralaması yayınlandı. Ülkemizden 44 bilim insanı listede ilk 10 bin isim arasına girerken Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı da bu isimler arasında yer aldı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi de olan Prof. Dr. Hepbaşlı, alanında Avrupa’da 9., dünyada ise 62. sırada yer aldı.

AD Scientific Index, 212 ülkedeki 14 bin 109 üniversiteden 713 bin 522 bilim insanının; toplam ve son 5 yıldaki Google Scholar H index ve i10 index değerleri ile atıf sayısına göre, üretkenlik katsayısını ve aynı zamanda üniversite, ülke, bölge, dünya, temel alan ve branşlardaki sıralama ile değerlendirmesini yapıyor. Listede, Türkiye’den de 214 üniversiteden 17 bin 774 bilim insanı yer alıyor. Yayınlanan AD Scientific Index 2022’de sıralamaya giren ilk 10 bin bilim insanı arasında, ülkemizden de 44 bilim insanı bulunuyor. Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, bu 44 bilim insanı arasında yer aldı. Prof. Dr. Hepbaşlı, listenin ‘Mechanical Engineering’ (Makine Mühendisliği) alanında Avrupa’da 9., dünyada 62., Türkiye’de ise 2. sırada yer aldı.

Farklı kuruluşlar tarafından oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listelerinde de yer alan Prof. Dr. Arif Hepbaşlı; bilim dünyasında, yayınların ve atıfların büyük önemi olduğunu belirterek, “Tabii burada en önemlisi çalışmaların ticari değeri olan bir ürüne dönüşebilmesi. Ayrıca, bu sıralamada, bazı araştırmacılarının alanları tam belirlenemediği için hariç tutulduklarını görüyoruz. Bu isimlerin alanları belirlendiği ve isimleri dahil edildiği takdirde bu sıralama değişebilir, bunu da belirtmek gerekir. Böyle bir listede üst sıralarda yer almak ve bilim dünyasına katkıda bulunabilmek gurur verici” dedi.

Enerji alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Hepbaşlı, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) de asli üyesi. Arif Hepbaşlı’nın çalışmaları; enerji ve ekserjiye dayalı analizler ve değerlendirmeler ile sürdürülebilir enerji teknolojileri üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. Dr. Hepbaşlı’nın, aynı zamanda, enerji verimliliği ve yönetim sistemi, araçlarda enerji tasarrufu, binalarda yenilenebilir enerjinin kullanımı ve enerji verimliliğinin sağlanması, jeotermal ısı pompaları ve uygulamaları, yapılarda enerji kullanımının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve ülkemiz için yararlı olabilecek enerjiyle ilgili değişik uygulamalara dönük çalışmaları da bulunuyor. Çok sayıda ulusal uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer alan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevler üstleniyor.