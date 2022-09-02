Türk akademisyen sanal meditasyonu Silikon Vadisine taşıdı

Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Orkun Karabaşoğlu, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak görselleştirme yoluyla aktif meditasyon imkanı sunan cep telefonu uygulaması Visutate ile Silikon Vadisi’nde şirket kurdu. Kullanıcılar, Visutate sayesinde odaklanma, rahatlama, iyileşme ve kaliteli uykuya yönelik meditasyonlar yapabilecek.

Görsel meditasyon ve deneyim uygulaması Visutate’i tasarlayan Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Orkun Karabaşoğlu, Silikon Vadisi’nde şirket kurdu. Meditasyonu ve zihinde canlandırmayı görsel ve dokunsal boyutlar ile zenginleştirerek kullanıcıyı deneyimin içine katan bir cep telefonu uygulaması olan Visutate ile kullanıcılar, bulundukları yeri artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi sayesinde etkileşimli bir ortama dönüştürebiliyor. Uygulamanın içinde, uykuya yardımcı müzikler ve hikayeler, nefes ve dikkat egzersizleri bölümleri de bulunuyor; ayrıca, kullanıcı kendi hayal dünyasını uygulama üzerinden yansıtabiliyor. Visutate, Türk Telekom 10. Dönem Pilot Programına başvuran 900’den fazla girişim projesi arasından seçilen 13 proje arasına girdi. Bu çerçevede proje, mentörlük, eğitim, teknoloji altyapısı ve hibe desteği kazandı.

Visutate’in Metaverse ile Mindfulness’ı bir araya getiren bir konsept olduğunu söyleyen Dr. Orkun Karabaşoğlu, “Visutate aslında Metaverse’e cep telefonları aracılığıyla ulaşmasını sağlayan bir teknoloji. Aksi takdirde bir sanal gerçeklik gözlüğü satın almanız gerekiyor; ama bugün Metaverse’e erişmek istiyorsanız ve Metaverse’ün rahatlatıcı, sakinleştirici ve hayatınızı dönüştürücü unsurlarını keşfetmek istiyorsanız Visutate uygulamasını indirebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Karabaşoğlu, artırılmış gerçeklik ile meditasyonun faydalarından bahsederek, şunları söyledi:

“Araştırmalara göre, insanlar sesli meditasyon uygulamalarıyla meditasyon yaparken sıkılıyorlar. Bunu yorucu bir aktivite olarak tanımlıyorlar. Herkesin meditasyonun faydalarını bilmesine rağmen meditasyonu sürdürülebilir bir alışkanlık haline getiremiyor. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik meditasyonlarının kişilerin stres seviyelerini azaltıp ruh halini iyileştirmesinin 4 dakikalık bir sürede gerçekleştiği de bilimsel çalışmalarla kanıtlandı; ama bu tür çözümlere ulaşabilmek için bir sanal gerçeklik gözlüğü satın almanız gerekiyor, bu gözlüklere de herkes erişemiyor. Biz markette sürükleyici bir meditasyon deneyimine kolaylıkla erişebileceğiniz bir yol olmadığını gözlemledik. Bu nedenle bu uygulamayı çıkardık.”

"Uyumadan önce Hawaii’de bir adaya gidebilirim"

Uygulamanın, zihinde canlandırma yeteneğini güçlendirerek hayal gücünü genişlettiğini söyleyen Karabaşoğlu, “Zihinde canlandırmayı pratik yapabileceğiniz ilk uygulamalardan biri. Kendi dünyanızı oluşturabilecek ve hayal gücünüzü ifade edebileceğiniz ve o hayal gücünün artırılmış gerçeklikteki karşılığı içinde meditasyon yapabileceğiniz veya sakinleştirici bir müzik dinleyebileceğiniz bir ortam. Uyumadan önce Hawaii’de bir adaya gidebilirim ve orada birden kar yağmasını isteyebilirim. Etrafımda kanatlarından pırıltılar çıkan kelebeklerin uçmasını sağlayıp gökyüzünde de bir balina hayal edebilirim. Bu ortamı yatağımdayken oluşturabilirim ve telefon üzerinden o varlıklarla etkileşime geçebilirim. İnsanlar bu uygulama sayesinde meditasyonu daha keyifli ve sürdürebilir buluyor. Gerçekliğin mutsuzluğundan kaçabiliyorlar” dedi.