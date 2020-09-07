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Türk akademisyen, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

TÜRKİYE’DEN 195 BİLİM İNSANININ YER ALDIĞI DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE, YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ARİF HEPBAŞLI, EGE BÖLGESİNDE 1., TÜRKİYE’DE İSE 9. SIRADA YER ALDI.

İZMİR 07.09.2020, 09:35
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Türk akademisyen, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Türkiye’den 195 bilim insanının yer aldığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Ege Bölgesinde 1., Türkiye’de ise 9. sırada yer aldı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi de olan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerji alanında da ülkemizde birinci sırada bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak, dünyanın en etkili bilim insanları belirlendi. Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldü ve Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlandı. Çalışma, 1996-2017 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırıcı üzerinde yürütüldü ve 100 bin bilim adamı listelendi. Türkiye’den 195 bilim insanının yer aldığı listede, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, dünya sıralamasında 10 bin 251., Türkiye sıralamasında 9., Ege Bölgesinde ve kendi alanı enerji alanında ise 1. sırada bulunarak listede yer aldı. Liste, https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/1/files/51ba39a5-4de9-4c79-b180-f0ca4d5747ed adresinde yayımlandı.

Prof. Dr. Hepbaşlı, bilim dünyasında, yayınların ve atıfların çok büyük önemi olduğunu belirterek, böyle bir listede üst sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu ifade etti. Enerji alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer alan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Selçuk Yaşar Ödülü Seçici Kurul’da da bulunuyor. Arif Hepbaşlı’nın çalışmaları; enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel yöntemlerinin analizi ve uygulaması ve güneş enerjisi destekli sistemlerinin performans değerlendirmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Arif Hepbaşlı’nın, aynı zamanda enerji verimliliği ve yönetim sistemi, araçlarda enerji tasarrufu, binalarda güneş enerjisi kullanması, güneş enerjisi santralinin tasarımı ve termodinamik analizi, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, jeotermal ısı pompaları ve uygulamaları, yapılarda enerji kullanımının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve ülkemiz için yararlı olabilecek enerjiyle ilgili değişik uygulamalara dönük çalışmaları da bulunuyor. Çok sayıda ulusal uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer alan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevler üstleniyor.

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