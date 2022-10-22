Tüm Yerel-Sen 2 Nolu şube Ömer Ekşi ile devam dedi

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 2 Nolu Şubesi 4’üncü Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ömer Ekşi seçimde 42 oy farkla seçimi tekrar kazandı.

Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi gerçekleştirilen Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 2 Nolu Şubesi 4’üncü Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul, gerçekleştirilen açılış ve diğer konuşmaların sonrasında şube yönetim, denetim ve disiplin kurullarının faaliyetleri üyelerin ibrasına sunuldu ve oybirliği ile kurullar ibra edildi.

Ekşi, rakibi Işık’a karşı ikinci zaferini elde etti

İki liste halinde gidilen Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 2 Nolu Şubesi 4’üncü Olağan Genel Kurulu seçimlerinde mevcut başkan Ömer Ekşi’nin yer aldığı mavi liste 598 oy alırken, rakibi Özgür Işık’ın beyaz listesi 556 oyda kaldı. Seçimler sonucunda Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi yeni yönetimi Ömer Ekşi başkanlığında, Ahmet Sebilci, Ali Balık, Abdullah Serkan Ulucan, Özgür Koç, Murat Bekâr ve Mehmet Ali Ekşi’den oluştu. Bu sonuçla Ekşi daha önceden başkan yardımcılığını yaptığı Özgür Işık’a karşı iki kez üst üste seçim kazanmış oldu.

Sandıktan çıkan sonucun ardından Ömer Ekşi, Tamer Topcu, Şeyda Yılmaz, Özkan Türkyılmaz, Hüseyin Hakan Akbulut, Yılmaz Bakır, Nail Çetin, Cüneyt İnal, Serdar Koyuncular, Osman Başsüllü, Mehmet Gül, Alparslan Çetin, Ümit Birbir, Köksal Öztürk, Ahmet Murat Fırat, Yasin Tercanlıoğlu, Şenol Dereli, Aytekin Çavga, Mustafa Yaşar Taşkın, İlyas Aydınalp, Cem Gülseçkin, Kaan Köfteci, Atilla Karaman, Semra Türtük, Serhat Sökmen, Hulusi Yener, Uğur Samur, Osman Çevik, Özgür Duran ile Şeyda Çankaya’da üst kurul delegesi olarak seçildi.