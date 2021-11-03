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Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Togan Demircan’dan seyyanen zam talebi

Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, memur ve emekliye verilen zammı eleştirerek, “Memur ve emekliler adına hükümetle toplu sözleşme sürecinde masaya oturan sendika temsilcilerinin öngörüsüzlüklerinin faturasını yıllardır kamu çalışanları borç batağında yaşayarak ödemekte. Kamu çalışanları için yetmez ama en az bin 500 TL seyyanen zam derhal yapılmalıdır” dedi.

İZMİR 03.11.2021, 11:22
Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Togan Demircan’dan seyyanen zam talebi

Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, memur ve emekliye verilen zammı eleştirerek, “Memur ve emekliler adına hükümetle toplu sözleşme sürecinde masaya oturan sendika temsilcilerinin öngörüsüzlüklerinin faturasını yıllardır kamu çalışanları borç batağında yaşayarak ödemekte. Kamu çalışanları için yetmez ama en az bin 500 TL seyyanen zam derhal yapılmalıdır” dedi.

Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, memur ve emekliye verilen zammı ve hükümetle masaya oturan sendika temsilcilerini eleştirdi. Demircan, “O gün verilen zam, bugün misli ile çalışanlarından cebinden olmayan para olarak çıktı; yani kredi, kredi kartı veya borç olarak çıktı. Öngörünün önemi burada ortaya çıkıyor” dedi.

“Elinizi neye uzatsanız en az yüzde 30 fiyat artışını görüyorsunuz”

“Memur ve emekliler adına hükümetle toplu sözleşme sürecinde masaya oturan sendika temsilcilerinin öngörüsüzlüklerinin faturasını yıllardır kamu çalışanları borç batağında yaşayarak ödemekte” diyen Togan Demircan, “Bir yıllık zam oranı olarak 4+4 veya 3+3 ile enflasyon farklarını büyük kazanım olarak duyuran sarı sendikalar sayesinde memur ve emekli delikli kuruşa muhtaç hale geldi. Döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt başta olmak üzere tüm temel tüketim maddelerinden, konut kiralarına, doğalgaz fiyatlarına varıncaya kadar fahiş fiyat artışlarına neden olmakta. Elinizi neye uzatsanız en az yüzde 30 fiyat artışını görüyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Yetkili sendika neden seyyanen zam talep etmiyor?”

Demircan, yetkili sendikayı hedef alarak, “Peki kamu çalışanları neden reel enflasyon oranlarının altında zam alıyor, yetkili sendika neden seyyanen zam talep etmiyor? Doğru, onlar TİS ikramiyesine fit oldular. ‘Kuruş sendikacılığından duruş sendikacılığına’ sloganı ile yola çıkan Memur-Sen’de TÜİK oranlarını mı baz alıyor, yoksa her ay yaptırdığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını mı? Memur Sen’e göre açlık sınırı 2 bin 851 TL, yoksulluk sınırı 8 bin 135 TL. Kış geldi bir torba kömür geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 zamlanmış. Okul masrafları, kırtasiye giderleri, servis giderleri, pazar giderlerine söyleyecek söz, kuracak cümlemiz yok. Kurum ziyaretlerimizde özellikle icra kesinti yazılarındaki artışları duyuyoruz, bu durum bizi derinden üzüyor. Memur sen temsilcilerini üzmüyor mu?” diye ifade etti.

“Yetmez ama; en az bin 500 TL seyyanen zam derhal yapılmalıdır.”

Togan Demircan, şöyle devam etti: “Bakandan fazla maaş alan, üyesinin kaç para maaş aldığını bilmeyen sendika temsilcilerinin ek ödemeleri ile birlikte 6 bin lira maaş alan bir hemşirenin hayatını nasıl idame ettirdiğini bilmemesi kadar doğal ne olabilir, bunu mu anlamayız. Yakındır memur kardeşimizin rahmetli Kemal Sunal filmlerinde olduğu gibi bakkaldan, manavdan, kasaptan kaçtığı günleri görmek. Hekim arkadaşlarımızın istifalarını daha önce defaten dile getirmiştik. Sağlık Bakanlığı biran önce hekim istifalarının önüne geçmelidir. Tüm Memur Sen Konfederasyonu olarak kamu çalışanları için yetmez ama; en az bin 500 TL seyyanen zam derhal yapılmalıdır.”

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