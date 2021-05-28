Dünyayı etkisi altına ve Türkiye’de de yaklaşık 1.5 yıldır devam eden Korona virüs pandemisi sürecinde sağlıklı ve doğal gıdalar insanların en önemli ihtiyaçları arasında yerini aldı. Aydın’da 1980 yılında küçük bir mağazada “Burada gülümseme Hizmet Eder” sloganı ile hizmete başlayan Tuğba Kuruyemiş, 95. Mağazasını Aliağa’da hizmete açtı.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde her şeyin başının sağlık olduğunun çok daha iyi anlaşıldığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Tuğba Kuruyemiş olarak bir kuruyemiş mağazasından öte insanlarımızın sağlıklı ürünlere en kolay şekilde ulaşması için özel gayretlerimiz oldu. Pandemi sürecinde mağaza ve çalışan sayımızı artırdık. Bu yıl 41 yaşında olan Tuğba Kuruyemiş’in raflarında bulunan yaklaşık 700 çeşit ürünün tamamını insanlarımızın 41 yıldır güvenle tüketmesi bizim için en büyük mutluluk” diyerek AR-Ge ekiplerinin yeni sağlıklı ürünler için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

“Pandemi sürecinde 400 ek istihdam ile 12 yeni mağaza açtık”

Korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini bu sıkıntılı sürecin de en kısa zamanda sona ereceğine inandığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Tonkul, “Pandemi süreci başladığında insanlarımızın virüse karşı direncini arttırmak amacıyla özel çalışmalar yaptık. Bünyemizde çalışan gıda mühendisleri ile başta incir ve zeytinyağımız olmak üzere ülkemizin doğal ürünlerinden özel karışımlı ürünler hazırladık. İstihdam ettiğimiz kişi sayısı fabrikamızda 250, mağazalarımızda 150 olmak üzere 400 kişi arttı. Bunun yanında 12 yeni mağaza ile hizmet verdiğimiz mağaza sayısını 95’e yükselterek hizmet ağımızı daha da yaygınlaştırdık. İnternetten kargo aracılığı ile herkesin ayağına kadar istediği ürünü teslim ettik” diyerek tüm çalışanlarına ve Tuğba Kuruyemiş markasını güvenen herekse teşekkür etti.

Tuğba Kuruyemiş’in 95. mağazası pandemi dolayısıyla tören yapılmadan Aliağa’da sade bir kurdele kesimi ile hizmete başladı.