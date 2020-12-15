banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?
Haydarpaşa Garı'nda gizemli mermer yapı bulundu
Haydarpaşa Garı'nda gizemli mermer yapı bulundu
Başkanlığı tescillendi!
Başkanlığı tescillendi!
Özel jete ilk siparişi Mehmet Cengiz verdi
Özel jete ilk siparişi Mehmet Cengiz verdi

TTO Başkanı Olgun: "Mülk sahipleri bu yıl zam yapmasın"

Geçtiğimiz hafta esnafın hükümetten beklentilerini sıralayan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı paketin esnafta sevinç oluşturduğunu ifade ederek, "Ciro kaybı yaşayan oda-borsa üyesi işletmelerimiz için de benzer bir paket beklentimiz var; ayrıca mülk sahipleri de bu yıl zam yapmasın. Yerel halkımıza da çağrımızdır; cenazene, taziyene kim geliyorsa alışverişini ondan yap. Kısıtlamadan etkilenen işletmelerimize sahip çıkalım" dedi.

İZMİR 15.12.2020, 10:12
3
TTO Başkanı Olgun: "Mülk sahipleri bu yıl zam yapmasın"

Geçtiğimiz hafta esnafın hükümetten beklentilerini sıralayan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı paketin esnafta sevinç oluşturduğunu ifade ederek, "Ciro kaybı yaşayan oda-borsa üyesi işletmelerimiz için de benzer bir paket beklentimiz var; ayrıca mülk sahipleri de bu yıl zam yapmasın. Yerel halkımıza da çağrımızdır; cenazene, taziyene kim geliyorsa alışverişini ondan yap. Kısıtlamadan etkilenen işletmelerimize sahip çıkalım" dedi.

Esnaf ziyaretlerine devam eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı esnafa kira desteği müjdesinin esnafta sevinçle karşılandığını ifade etti. Paketin ciro kaybı yaşayan oda-borsa üyesi işletmeleri de kapsamasını beklediklerini ifade eden Olgun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan dün destek paketini açıkladı. İş yeri kirada olan esnafa 3 ay süreyle aylık 750 lira kira desteği yapılacak. Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağlandı. İş yeri kiralama hizmetindeki KDV oranı 1 Haziran’a kadar yüzde 18’den yüzde 8’e indirimli şekilde uygulanmaya devam edecek" dedi.

Kısıtlamaların en çok esnafı etkilediğini dile getiren Olgun, "Geçtiğimiz hafta esnafımızın hükümetten beklentilerini açıklamıştık. Dün esnaf için açıklanan destekleri olumlu karşılıyoruz; ama açıklanan destek sadece esnaf odası üyeleri için geçerli olacak. Ciro kaybı yaşayan veya kapanmak zorunda kalan oda ve borsa üyesi işletmelerimize de acilen destek verilmesi gerekiyor. Benzer bir destek paketini oda ve borsa üyeleri için de bekliyoruz. Bu noktada hepimize düşen sorumluluklar var. Biz her zaman sanayi kuruluşları ve firmaların da mümkün olduğunca tedariklerini yerel firmalardan yapması gerektiğini dile getirdik. Meslek odalarına üyelikleri fark etmeksizin vergileriyle ekonomiye büyük katkı sunan esnafımızı ve yerel üreticileri ayakta tutmalıyız" diye konuştu.

"Vatandaşımız da alışverişini yerel esnaftan yapmalı"

Kısıtlama günlerine kapanan her dükkanın ekonomiye büyük darbe vurduğunu söyleyen Olgun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran’a kadar uzamış olması bu sektördeki işletmelerin mağduriyetinin giderilmesine katkı sunacak. Tabi burada hepimize düşen sorumluluklar var; ayrıca ilçemizdeki sanayi kuruluşlarının ve firmaların da tedariklerini yerel firmalardan yapması için oda bünyesinde çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşımız da alışverişini yerel esnaftan yapmalı. Vergileriyle ekonomiye büyük katkı sunan esnafımızı ve yerel üreticileri ayakta tutmalıyız. Esnafımız ile ilgili klasik sözdür; cenazenize, taziyenize, düğününüze kim geliyorsa ondan alışveriş yapın. Ahilik bizim kültürümüzün önemli bir parçası ve can damarıdır. Esnaflar ekonominin temel taşıdır. Onların bu süreçte büyük yara almamasını sağlamalıyız."

"Bu yıl zam yapılmasın istiyoruz"

Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde esnafın en büyük endişesinin kiralara yapılması planlanan artışlar olduğunu ifade eden Olgun, son olarak şöyle devam etti:

"Mülk sahiplerine kirada yardımcı olma çağrısı yapıyoruz. En azından kısıtlamalar bitinceye kadar fedakârlık yapılmalı. Bu yıl zam yapılmasın istiyoruz. Elbette ekonomik sıkıntı ve pandemi mülk sahiplerini de etkiliyor; ama esnafımız gerçekten de çok darda. Buradan aldığı kira geliriyle geçinen mülk sahipleri de imkânları dahilinde destek olabilirler. Belediyeler de tabela vergisi ve su faturalarında esnafımıza yardım etmeli. Hepimiz üzerimize düşen ne varsa yapmak zorundayız. Küresel ve dev zincir firmalar karşısında rekabet gücü azalan yerel esnafımız, pandemi süreci ile birlikte ayakta kalma savaşı veriyor. Hemşerilerimiz bu zorlu süreçte esnafına ve şirketlerine sahip çıkmalı."
banner427
Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11