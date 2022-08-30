TSYD ailesi Urla’da buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi üyeleri Urla’da yaza veda yemeğinde bir araya geldi.

TSYD İzmir Şubesi Urla Olimpik Yüzme Havuzunda İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ev sahipliğinde, şube yönetimi tarafından organize edilen geceye TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, genel merkez yöneticileri Nuri İmre, Suavi Yardımoğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, üyeler ve aileleri katıldı.

Pandemi dönemi sonrası bu yaz yenilenen yüzüyle hizmet veren TSYD Urla Tesislerindeki sezona veda yemeğinde konuşmaların ardından Oğuz Tongsir, Bahri Okumuş ve Dilek Gappi, özel olarak hazırlanan pastayı yöneticilerle birlikle kesti.