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TSE’den İzmir Metro ve Tramvay tesislerine COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro ve Tramvay hizmet tesislerine, Türk Standartları Enstitüsü tarafından üç ayrı “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” verildi. Belgeler, verildikleri tesislerde pandemiyle mücadeleye yönelik tüm önlemlerin alındığını ve tam olarak uygulandığını gösteriyor.

İZMİR 19.02.2021, 10:58
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TSE’den İzmir Metro ve Tramvay tesislerine COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro ve Tramvay hizmet tesislerine, Türk Standartları Enstitüsü tarafından üç ayrı “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” verildi. Belgeler, verildikleri tesislerde pandemiyle mücadeleye yönelik tüm önlemlerin alındığını ve tam olarak uygulandığını gösteriyor.

Pandemi sürecinde toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyan tedbirleri eksiksiz uygulayan İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı hizmet tesislerine, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından üç ayrı COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi verildi. TSE uzmanlarınca yapılan denetimler sonucunda; Metro, Karşıyaka ve Konak Tramvayları merkez binaları ile atölyeleri, Türkiye’de kamusal toplu ulaşım hizmeti alanında belgelendirilen ilk kuruluşlardan olmaya hak kazandı.

Koşullara uyum sağladık

Pandemi dönemi koşullarına hızla uyum sağladıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Toplu ulaşım araçlarımızı kullanan hemşerilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını korumayı her zaman ilke edindik. Yetkili makamların belirlediği kurallardan taviz vermeden İzmir halkına hızlı, konforlu ve hijyenik toplu ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Metro ve Tramvay hizmet binalarında COVID-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan bazıları şöyle:

Risk değerlendirmesi yapıldı, alınan önlemlerden sonra risk değerlendirmesi düzenli olarak tekrarlandı.

Tüm temizlik görevlilerine işyeri hekimleri tarafından eğitim verildi.

Temizlik ve sanitasyon işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik Talimat Rehberi’nde belirlenen ekipman ve yöntemle yapıldı.

Yemekhanelerde oturum düzeni değiştirilerek sosyal mesafeye uygun hale getirildi. Kullanım saatleri ve yerleri, departmanlar bazında düzenlendi.

Çalışma alanları başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları için ayrı temizlik ve dezenfeksiyon planları oluşturuldu. Her gün düzenli olarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için görevlendirilen çalışanlara eğitim verildi.

Çay ocakları geçici olarak hizmete kapatıldı. Personelin, kullanıma sunulan çay-kahve otomatlarından kartları ile temassız faydalanmaları sağlandı. Bina ve atölye girişleri başta olmak üzere ortak kullanılan fotokopi makinalarının yanlarına konulan pedallı dezenfeksiyon cihazları ile olası bulaş riski minimuma indirildi.

Ortak kullanılan sebiller kaldırıldı, tek kullanımlık bardak su uygulamasına geçildi.

Şirket girişinde her personelin ateş ölçümü yapılmaya başlandı. Sınır değerin üzerindeki çalışanlar, sağlık kuruluşuna yönlendirildi. Personel Devam Kontrol Sistemi’nde parmak okuyucu yerine kart okuma ve yüz tanıma sistemine geçildi.

Mesai saatleri içerisinde çalışanlarda ortaya çıkabilecek olası bir vaka için izlenecek yöntem belirlendi, sağlık kurumuna yönlendirme öncesi kullanılmak üzere izolasyon odaları hazırlandı.

Zorunlu haller dışında ziyaretçi girişleri kısıtlandı. Ziyaretçilerin ateş ölçümleri ve HES kodlarının kontrolleri yapılmaya ve COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyacaklarına dair taahhüt alınmaya başlandı. Ziyaretlerin en kısa sürede tamamlanması sağlandı.

Maske kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı, farkındalığı arttırmak için ortak kullanım alanlarına afişler konuldu. Personele düzenli olarak maske dağıtımı yapıldı, maske atık kutuları konuldu ve atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlandı.

Çalışmaların kesintisiz devam edebilmesi için ofislerde ve sürücü dinlenme odalarında düzenlemeler yapıldı, çalışan sayıları ve aynı anda bir arada olabilecek maksimum kişi sayıları belirlendi ve kapılara yazıldı. Yüz yüze yapılan eğitim ve toplantılar mümkün olduğunca dijital ortama taşındı. Fiziki olarak yapılan eğitim ve toplantılar öncesinde ve sonrasında kullanılan salonlar ile çalışma ofisleri her gün dezenfekte edildi, maksimum katılımcı sayıları belirlendi ve oturma düzenleri sosyal mesafeye uygun hale getirildi.

Merkez binaları ve atölyelerde yer alan tüm tuvalet, lavabo, duşlar ve soyunma odalarının sosyal mesafeye uygun kullanım kapasiteleri belirlendi.

COVID-19 takibi için mobil cihazlarda kullanılabilen ara yüz hazırlandı günlük olarak takip edildi. Bu sayede pozitif ve temaslı personellerin görevleri ve çalışma alanları izlenerek hizmetin aksamaması için gerekli önlemler alındı.
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