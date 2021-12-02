Travel Turkey’de, Çeşme’ye yoğun ilgi

İzmir’de, bu yıl 15’ncisi düzenlenen Travel Turkey’de açılan Çeşme standı, yine ilgi odağı oldu.

Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini İzmir’de bir araya getiren Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, bu yıl ilk defa TTI Outdoor – Kamp, Karavan, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı’yla eş zamanlı kapılarını açtı. Fuar, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen turizm paydaşlarını İzmir’de buluşturdu. 2–4 Aralık 2021 tarihleri arasında 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle bir araya getiren fuarda dünya turizm trendleri ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılıyor.

Travel Turkey’de bu yıl da özel dekoruyla açılan ve yoğun ilgi ilgi çeken Çeşme standına gelen konukları, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri karşıladı. Çeşme’de daha önce Kaymakamlık yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in de ağırlandığı Çeşme standını, çok sayıda Belediye Başkanı da ziyaret etti. Çeşme ve Alaçatı sokaklarına renk katan begonviller, Çeşme standını da renklendirirken, Çeşme limonu fidanları da stantta yer aldı.

Çeşme’nin ünlü Çeşme limonu, Çeşme mandalinası, karakılçık buğdayı ve karakılçıktan üretilen ekmeği, dünyaca ünlü Çeşme anasonu, coğrafi işaret alan Çeşme kavunu, beyaz soğanı, sakız enginarı, zeytinyağı ve sakızı da stantta sergilendi. Standa gelen ziyaretçilere, Çeşme’nin tarihi ve doğal güzellikleri, ince kumu ve berrak denizi, mavi bayraklı plajları, gastronomisi, dünyaca ünlü sörf ve kitesurf merkezleri de tanıtılarak, huzurlu, güvenli, sağlıklı tatil için turizm cenneti Çeşme’ye davet ediliyorlar.

Çeşme standında konukları ağırlayan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, sosyal medya sayfasında şunları yazdı:

"Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Çeşmeli kurum ve işletmelerin stantlarını ziyaret ettik. Pek çok Kamu Kurum Yöneticisi ve sektör temsilcisi ile bir araya geldik. Değerli meslektaşım, eski Çeşme Kaymakamımız şimdiki Nevşehir Valimiz İnci Hanımefendi de nazik bir ziyaret yaptı."

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda, "2-4 Aralık tarihlerinde İzmir’de düzenlenen 15’inci Travel Turkey Fuarı’nda yerimizi aldık. Begonvil kaplı sokaklarımızı deneyimlemek, dünyaya ün salmış plajlarımızı tanımak ve birbirinden lezzetli ikramlarımızdan tatmak istiyorsanız siz de standımıza davetlisiniz. A HOL’ü, A22 NO’lu ve C114 NO’lu stantlarda sizlerle olacağız. Stantlarımıza mutlaka bekliyoruz" diye yazdı.