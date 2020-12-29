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Toplu yaşam alanlarında korona virüsü önlemleri önem taşıyor

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı toplu yaşam alanlarında, konut sitelerinde alınması gereken tedbirlere değinen Çelik Group Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik; sitelerin girişleri, asansörler, kat koridorları, spor tesisleri ve buralardaki spor aletleri, varsa havuz alanı gibi insanların ortak olarak kullanabileceği tüm alanların dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi.

İZMİR 29.12.2020, 09:28
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Toplu yaşam alanlarında korona virüsü önlemleri önem taşıyor

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı toplu yaşam alanlarında, konut sitelerinde alınması gereken tedbirlere değinen Çelik Group Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik; sitelerin girişleri, asansörler, kat koridorları, spor tesisleri ve buralardaki spor aletleri, varsa havuz alanı gibi insanların ortak olarak kullanabileceği tüm alanların dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi.

Korona virüs salgını ile birlikte, hayatın her alanında bir takım yeni düzenlemeler uygulamaya konuldu. Birçok insanın bir arada yaşadığı toplu yaşam alanları da bu alanlardan bir tanesi oldu. Yönetimini üstlendiği yapılar ile birlikte sektöre yön veren şirketlerden biri olan Çelik Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik de, pandemi sürecinde toplu yaşam alanlarında alınması gereken önlemlere dair bilgiler verdi. 2012 yılından itibaren ‘Daha fazla güven, daha fazla huzur’ söylemi ile üst kalite hizmetlerini sürdüren Sinan Çelik, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde yönetimini sürdürdükleri konut projelerinde aldıkları korona virüsü önlemlerinden bahsetti. Çelik; sitelerin girişleri, asansörler, kat koridorları, spor tesisleri ve buralardaki spor aletleri, varsa havuz alanı gibi insanların ortak olarak kullanabileceği tüm alanların özel dezenfektan cihazları ile düzenli bir şekilde dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguladı.

"İşi riske bırakmak istemiyor, düzenli olarak her gün temizlik işlemini gerçekleştiriyoruz"

Sinan Çelik, “Normalde bu dezenfekte işleminin bir aylık geçerlilik süresi bulunuyor fakat biz bu noktada işi riske bırakmak istemiyor, düzenli olarak her gün temizlik işlemini gerçekleştiriyoruz. Yönettiğimiz siteye ait bir blokta azami 130 daire bulunuyor ve bu dairelerde yaşayan ortalama 3 insanla birlikte toplam 390 insanın o bloğa dokunuş yaptığı sonucu doğuyor. Bu sayıya ek olarak paket servis ve dışarıdan gelen misafirler ile birlikte günlük sirkülasyonun 2 bin kişiye ulaştığı günler oluyor. Tüm bunlar virüs riskini iki katına çıkardığı için dezenfekte işleminin her gün yapılması bizim için çok önemli” diye konuştu.

HES kodu ve ateş ölçümü vurgusu

Olası bir virüsün yayılmasının önlenmesinde ilk adımın özel güvenlik girişinde yapılan ateş ölçümü ve dışarıdan giriş yapan üçüncü şahısların HES kodlarının alınması olduğunu vurgulayan Çelik, “Daire sakinlerine ait HES kodlarını kendilerinden temin ederek, Sağlık Bakanlığının sistemlerinde tanımlayarak, risk kategorisinde olup olmadıklarını kontrol edebiliyoruz. Böylelikle site içerisindeki korona virüsü pozitif vakaların saklanması gibi bir olumsuzluğun da önüne geçmiş oluyoruz” dedi.

"Önlemlerin alınması son derece önemli"

Tüm bu uygulamaların site sakinlerini ve onlara dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuz etkene karşı koruma kalkanı oluşturduklarını aktaran Sinan Çelik, sağladıkları A Plus hizmetler ile pandemi sürecini sağlıklı ve güvenli bir şekilde yönettiklerini belirtti. Çelik Group Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Devlet tarafından pandemi sürecinin sonlandığı ve aşı uygulamalarından olumlu sonuçlar alındığı açıklaması gelene kadar bu uygulamaların sürdürülmeye devam etmesi gerekiyor. Burada önemli olan nokta her site yönetiminin kendi önlemlerini alması zorunda olduğudur. İnsan yoğunluğunun olduğu yerlerde bu önlemlerin alınması son derece önemli.”
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