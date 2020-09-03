banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

Toplu ulaşıma İEF ayarı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 4 EYLÜL CUMA GÜNÜ AÇILACAK 89’UNCU İZMİR ENTERNASYONAL FUARI NEDENİYLE TOPLU ULAŞIMA ÖZEL AYARLAMA YAPTI. BAZI OTOBÜS HATLARI İLE METRO VE TRAMVAYA GECE EK SEFERLER KONULDU.

İZMİR 03.09.2020, 15:36 03.09.2020, 16:03
2
Toplu ulaşıma İEF ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Eylül Cuma günü açılacak 89’uncu İzmir Enternasyonal Fuarı nedeniyle toplu ulaşıma özel ayarlama yaptı. Bazı otobüs hatları ile metro ve tramvaya gece ek seferler konuldu. TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN’da da olası gece yoğunluğuna karşı önlem alındı.

Bu yıl 89’uncu kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı, pandemi koşulları nedeniyle yalnızca 5 gün açık kalacak. Salgına karşı alınan yoğun önlemlerle 4 Eylül Cuma günü açılacak fuar, 8 Eylül Salı günü kapanacak. “Akdeniz” temasıyla gerçekleştirilecek fuar, kültür sanattan eğlenceye, ekonomiden sosyal etkenliklere yine pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak. Giriş kapılarında ziyaretçilere ateş ölçümü yapılacak, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uyulması sağlanacak. Kültürpark’ta aynı anda en fazla 40 bin kişi bulunabilecek.

Ulaşıma ayar

Fuar ziyaretçilerinin, gece saatlerinde çıkışları sonrası toplu ulaşım araçlarından yararlanabilmeleri için önlemler alındı. ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Bahribaba Aktarma Merkezi ile metro, tramvay ve İZBAN bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden hatları ek otobüs seferleriyle güçlendirdi. Bazı hatlarda raylı sistemle bağlantılı olarak sefer saati 02.05’e kadar uzatıldı. Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görevlendirildi. Tüm hatlarda sefer saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ESHOT’un web sitesinden ulaşılabilecek.

Konak ve Karşıyaka tramvayları ile metroda da gece seferleri karşılıklı olarak bir saat uzatıldı. Tüm hatlarda son seferler 01.20’de kalkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise Aliağa ve Tepeköy yönlerine ek seferler konuldu. Aliağa yönüne gidecek son trenler; Hilal’den 01.27’de, Alsancak’tan 01.34’te ve Halkapınar’dan 01.45’te kalkacak. Tepeköy yönüne gidecek son trenler ise Halkapınar’dan 01.45’te, Alsancak’tan 01.53’te, Hilal’den 01.57’de kalkış yapacak. Tepeköy - Selçuk arasında 00.45’te, Selçuk - Tepeköy arasında ise 00.15’te birer ek sefer düzenlenecek.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25