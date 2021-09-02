Toplu ulaşıma İEF ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül Cuma günü açılacak 90’ıncı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) nedeniyle toplu ulaşıma özel ayarlama yaptı. Bazı otobüs hatları ile metro ve tramvaya gece ek seferler konuldu. TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN’da da olası gece yoğunluğuna karşı önlem alındı.

Bu yıl 90’ıncı kez düzenlenecek İEF, 10 gün boyunca açık kalacak. Salgına karşı alınan yoğun önlemlerle 3 Eylül Cuma günü açılacak fuar, 12 Eylül Pazar günü kapanacak. “90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz”, “Geleceği İzmir’de Birlikte Kuruyoruz” temasıyla gerçekleştirilecek fuar, kültür sanattan eğlenceye, ekonomiden sosyal etkenliklere yine pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak. Fuar ziyaretçilerinin, gece saatlerinde çıkışları sonrası toplu ulaşım araçlarından yararlanabilmeleri için önlemler alındı. ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Bahribaba Aktarma Merkezi ile metro, tramvay ve İZBAN bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden 94 yoğun hattı, toplam 370 adet ek seferle güçlendirdi. Araçların son sefer saatleri, 01.00 ile 02.00 arasında değişen saatlere uzatıldı. Ayrıca 24.00-06.00 saatleri arasında çalışan Baykuş hatları da (910 Gaziemir-Konak, 920 Çiğli-Konak, 930 Bornova-Konak, 940 Buca-Konak, 950 Balçova-Konak) hizmet vermeye devam edecek. Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görevlendirildi. Belirlenen hatlara ve sefer saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye, ESHOT internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Metro ve tramvay 7.5 dakikada bir

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları da İEF süresince seferlerini bir saat uzatıyor. Bu hatlarda son seferler 01.20’de yapılacak. Mevcut tarifeye ek olarak yapılan düzenleme sonucunda, fuar dönemi boyunca İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı’nda 20.00-01.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayı’nda ise 10 dakikada bir sefer yapılacak. Sefer saatleri, metro ve tramvayın internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından görülebiliyor.

Körfez’de de Baykuş seferleri olacak

Deniz ulaşımında da fuar süresince ulaşımı kolaylaştıracak önlemler alındı. 3-12 Eylül tarihleri arasında körfez vapurları her gece Baykuş seferi tarifesi uygulayacak. Yolcu gemileri, saat 21.25’ten itibaren 1 saatte bir Karşıyaka-Alsancak; 21.45’ten itibaren de 1 saatte bir Alsancak-Karşıyaka seferi yapacak. Karşıyaka’dan son sefer 02.25’te; Alsancak’tan son sefer ise 02.45’te kalkacak.

İZBAN da ek seferler yapacak

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN da İEF için dört ek seferi devreye alıyor. Fuar süresince her iki yöne de ikişer adet ek tren seferi düzenlenecek. Aliağa istikametine gidecek trenler; 01.12 ve 01.31’de Hilal, 01.19 ve 01.38’de Alsancak, 01.25 ve 01.45’de Halkapınar’da olacak. Tepeköy yönüne gidecek ek trenler ise 01.17 ve 01.45’te Halkapınar, 01.26 ve 01.54’te Alsancak, 01.30 ve 01.58’de ise Hilal’de hazır olacak.