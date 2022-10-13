Togan Demircan’dan yetkili sendikaya tepki

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yetkili sendikanın sağlık çalışanlarının mali ve sosyal hak kayıplarına karşı sessiz kaldığını belirterek, “Bu mudur yetkili sendika olmanın gereği? Sendikacılık haksızlık karşısında dimdik bir duruş ister. Unutmayın sendikalar demokrasinin beşiğidir” dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yetkili sendikalara bir kez daha yüklendi. Yetkili sendikaların sağlık çalışanlarının hak kayıplarına ve yaşadıkları sorunlara karşı sessiz kaldığını söyleyen Başkan Demircan, “Neredesin yetkili sendika? Yetkili sendika olmanın gereği mali ve sosyal hak kayıplarına karşı kör, sağır, dilsiz olmak mı?” diyerek tepki gösterdi.

Yetkili sendikanın bakanlığın yayınladığı yönetmeliği 45 gün sonra değerlendirdiğini, ödeme farklarına, sağlıkta şiddet gibi birçok soruna karşı sessiz kaldığını ifade eden Demircan, “Bu mudur yetkili sendika olmanın gereği? Tamam, sizi anlıyoruz önünüzde kongreniz var, yeniden başkan olmak istiyorsunuz ama sağlık sosyal hizmet çalışanlarının da sizden isteği var. İnsanca yaşayabilecekleri miktarda maaş almak istiyorlar. Dört-beş farklı kalemde aldıkları gelir vergisi kesilmesine rağmen emekliliklerine yansımayan ödeme metotlarından vazgeçilerek, ne kadar aylık alacaklarını bildikleri ve emekliliğe yansıyan maaş sistemi istiyorlar. Sözleşmeliler kadro istiyor, emeklilikte yaşa takılanlar emekliye ayrılmak istiyor, 5510 sayılı yasanın mağdurları tek cümle ile mağduriyetleri ortadan kaldırılan kesime dahil olmak istiyor, emeğinin karşılığını istiyor. Performans sisteminin kaldırılmasını istiyor, atama bekleyenler atanmak istiyor, ikramiye almak istiyor, günümüz şartlarına uyarlanmış eş ve çocuk yardımı istiyor, yine günümüz şartlarına uyarlanmış giyim yardımı istiyor. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, birinci basmak çalışanları da taban ek ödeme ve teşvik ek ödeme istiyor. Bakanlık merkez teşkilatı çalışanları ayrıca yüzde 20 ek ödeme farkı istiyor. Hani toplu sözleşmede unuttunuz ya, işte o arkadaşlar” diye konuştu.

“Sendikacılık bu değil”

Yetkili sendikanın Çalışma Bakanlığının kapısını talepler için değil, dayanışma aidatı ve baraj uygulaması için aşındırdığını belirten Demircan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Beyler sendikacılık bu değil, sendikacılık memuru delikli kuruşa muhtaç etmek değil. Sendikacılık haksızlık karşısında dimdik bir duruş ister. Unutmayın sendikalar demokrasinin beşiğidir.”