Togan Demircan: “Mevcut hali ile bu yönetmeliği kabul etmiyoruz”

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmeliği mevcut haliyle kabul etmediklerini söyledi. Demircan, yetkili sendikalara da eleştiride bulunarak, "Siz ne için varsınız. Geçmişte olduğu gibi yönetmelikler yayınlandıktan sonra yorumlamak için mi varsınız?" dedi.

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta bir yönetmelik yayımlayarak performansa göre ek ödeme yönetmeliğini yürürlükten kaldırırken, ödül ve teşvik esaslı bir modele geçildiğini duyurmuştu. Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan da yeni yönetmelik ile alakalı açıklamalarda bulundu. Başkan Togan Demircan, “Biz sağlık bakanlığından performans sistemini kaldırmasını, tek bordro ile emekliliğe yansıyan bir maaş beklerken, bakanlığımız ödeme kalemlerine bir yenisini eklemek suretiyle iş barışını bozacak, motivasyonu düşürecek yeni bir yönetmelik yayımladı” dedi.

“Her yönetmelik bir öncekini aratır nitelikte”

Performans sisteminin aynı unvana sahip çalışanlar arasındaki makasın dilimini çok fazla açtığını ifade eden Togan Demircan, “Fark neredeyse kırk beş kata çıktı. Sağlık Bakanlığında eşit işe eşit ücret ilkesi tamamen ortadan kalktı. Yönetmelik yayımlanmadan taslak halinde iken meslek kuruluşlarının, sendikaların görüşü neden alınmıyor. Buradan yetkili sendikaya da şu soruyu sorma hakkımız doğuyor. Siz ne için varsınız. Geçmişte olduğu gibi yönetmelikler yayınlandıktan sonra yorumlamak için mi varsınız? Her yönetmelik bir öncekini aratır nitelikte. Dün ucube dediğiniz yönetmeliği niye parlatmaya çalışıyorsunuz? Hekimin, hemşirenin, teknikerin, teknik hizmetler ve genel idari hizmetler sınıfı ile yardımcı hizmetler sınıfının birinci, ikinci ve üçüncü basmak hastaneleri ile üniversite hastaneleri, hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü, bakanlık merkez teşkilatının bir arada düşünülmesinin önündeki engel nedir. Taban/ tavan ödemelerindeki fark ile bir tarafta iki yüz lirayı reva gördüğünüz yardımcı hizmetler sınıfı, diğer tarafta on bin lira. Yönetmelikte teşvik ödemesinin neden her kesimi kapsamıyor?” diye konuştu.

“Ceza yönetmeliğidir”

Yönetmelikte yer alan “Bakanlığın düzenleme yetkisi” başlıklı 15. Maddesinde bulunan ‘Bakanlık sağlık tesislerinde ek ödemelerin hakkaniyetli dağıtımı maksadıyla’ ifadesinin samimi olmadığını belirten Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanuna aykırı, anayasaya aykırı yönetmelik mi olur? Yönetmeliğinin ‘Personele yapılacak ek ödeme dağılımı’ 6. Maddesi (a) bendi 2.Maddesi ‘Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.’ şekli ile kanuna aykırıdır ve dava konusudur. Bu madde ile idarelerin sağlık çalışanlarına ve özellikle hekim arkadaşlara yaptıramayacakları işin olmayacağını kanaatindeyim.

Bu yönetmelikte daha öncekiler gibi ayrıştıran, ötekileştiren bir yönetmeliktir. Aslında sakat olan performans yönetmeliğinin bu şekilde revize edilmesi bazı unvanlara sus payıdır. Ceza yönetmeliğidir. 6. Maddesi birçok sakatlığı beraberinde getirecektir. Mevcut haliyle bu yönetmeliği kabul etmiyoruz.”

Demircan’dan yetkili sendikalara çağrı

Son olarak toplu sözleşme masasında oturan sendikalara çağrı yapan Demircan, “Politika, siyaset yapmayı bir kenara bırakın. On binlerce üyeniz ve yüz binlerce sağlık çalışanın hakkı sizin yüzünüzden yeniliyor. Bu konu da ne yapacağınızı açıklayın. Cilalı sözler ile sağlık çalışanlarına umut aşılamayı bırakın. Lisansiyer hemşireye ödenen 700 TL. bir kazanımmış gibi görmeyi/ göstermeyi bırakın. Açlık sınırında ücret alan hemşirenin, sağlık memurunun, memurun yanında durun. Bugün ayın on beşi, arayın iki üyenizi cebinde kaç lirası kalmış?” diyerek sözlerini tamamladı.