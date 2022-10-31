Tire’de polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir’in Tire ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda yakalanan şüphelilerden 2’si uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanırken, durdurulan bir aracın gizli bölümlerinde ise uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son 15 gün içerisinde yaptıkları uygulamalar neticesinde 40 gram metamfetamin maddesi ve 82 gram esrar ele geçirdi. Uygulamalar esnasında yakalanan şüphelilerden 2’si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracın gizli bölümlerine sakladı, polisten kaçamadı

Öte yandan, hafta sonu yapılan uygulamalar esnasında ise polis ekiplerince durdurulan bir aracın gizli bölümlerine saklanmış metamfetamin, esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.