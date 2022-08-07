Tire Mezbahası ve Süt İşleme Tesisi açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapımı tamamlanan Tire Mezbahası’nı ziyaret etti. Denemelerin başladığı mezbahanın bölge için önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, “Tire’mize, İzmir’imize hak edilen bir yatırımı yapmanın gururunu yaşıyoruz. Eylül ayı içinde de açılışını yapmayı planlıyoruz” dedi. Bayındır’da yapımında sona yaklaşılan Süt İşleme Tesisi’nde de incelemelerde bulunan Başkan Tunç Soyer, “29 Ekim’de açalım diye adını da koyduk. Çifte bayram yapacağız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tire’de yapımı tamamlanan ve deneme faaliyetinin başladığı Tire Mezbahası’nda incelemelerde bulundu. İnceleme turuna Başkan Tunç Soyer ile İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, muhtarlar, kooperatif başkanları ile ortakları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç’ten bilgi alan Başkan Tunç Soyer, Tire Mezbahası’nın ilçeye ve hayvancılığa büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Tunç Soyer, “Tire’de de, İzmir’de de tüm ilçelerimizde yatırımlarımız devam edecek. Tire Mezbahası günde 50 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvanın kesimini yapabilecek kapasitede. Son derece anlamlı bir fonksiyon yerine getiriyor. Çünkü bugüne kadar küçük üretici hayvanlarını kesmek için 100 kilometre öteye gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi elinin altına getirmiş olduk. Kesimler son derece modern koşullarda, hijyenik şekilde yapılıyor. Atıkların bertarafı modern yöntemlerle yapılıyor. Tire’mize, İzmir’imize hak edilen bir yatırımı yapmanın gururunu yaşıyoruz. Eylül ayı içinde de açılışını yapmayı planlıyoruz” bilgisini verdi. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise “Bölgemiz üreten bir bölge. Başkanımız Tunç Soyer’e ihtiyacımızı söylediğimizde uygun gördüler, kendisine çok teşekkür ederiz. Bu modern mezbahanın hazır olduğunu görmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Bu toprakların bereketine sahip çıkmalıyız”

Başkan Soyer, ilçedeki programında Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk’ü de ziyaret etti. Başkan Soyer, şöyle konuştu: “Bu coğrafya tarım bölgesi. İzmir turizm, sanayi kenti ama aslında tarım şehri. Sadece İzmir değil bütün Ege Bölgesi böyle. Kendi kendine yeten bir ekonomi kurmak istiyorsak, bu toprakların bereketine sahip çıkmaktan başka çaremiz yok.” Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk ise ziyareti ve emekleri için Başkan Soyer’e teşekkür etti.

Soyer Peşrefli bağlantı yolunu inceledi

Başkan Soyer, Tire Peşrefli bağlantı yolunda da inceleme yaptı. Bin 200 metrelik yolun 200 metrelik bölümünde sıcak asfalt serimi tamamlanırken, yaklaşık 4 bin 500 ton altyapı malzemesi ve sıcak asfalt serimi yapılacak. 1,6 milyon liraya mal olacak Peşrefli bağlantı yolunda çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Kaymakçı’da vatandaşlarla buluştu

Başkan Soyer, bir araya geldiği vatandaşlara da şöyle dedi: “Büyük keyifle çalışıyoruz, çünkü sonuç alıyoruz. İş yapıyoruz; bu topraklarda yaşayan insanların yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Bundan da daha değerli bir şey yok. 2022 bitmeden bölgede ihtiyaç duyulan arıtma tesisinin yerinin de projenin de ihalesini yapmış olacağız. 2023’te de temelini atacağız. Görev süremiz içinde bunu mutlaka yapacağız.”

Süt İşleme Tesisi’nde çifte bayram

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tire programı öncesinde Bayındır’da yapılan ve çalışmalarında sona yaklaşılan Süt İşleme Fabrikası’nı da inceledi. BAYSAN A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, tesis ve yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer, “Bayındır Süt İşleme Tesisi, muazzam oluyor. Olağanüstü bir iş olacak. Bölgede böyle bir tesis yok. Bugün 29 Ekim’de açalım diye adını da koyduk. Çifte bayram yapacağız” diye konuştu.