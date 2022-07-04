Tire Derebaşı Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire Derebaşı Mahallesi’nin su sorununu çözüme kavuşturmak için projelendirdiği 32 kilometrelik yeni içme suyu hattının imalatlarını tamamladı. Bölgede yaşayan yaklaşık 900 vatandaş yeni hatlardan su almaya başladı.

İZSU Genel Müdürlüğü, kent geneline sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin ederken, birçok farklı noktada mevcut altyapıyı güçlendirmek ve yeni yerleşimlere su sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tüm çevre ilçelerde olduğu gibi Tire’de de çalışmalarına devam eden İZSU, Derebaşı Mahallesi’nin su sorununu çözüme kavuşturmak, bölgeyi modern ve güçlü altyapıyla buluşturmak için başlatılan çalışmaları tamamladı. Çalışmalar çerçevesinde 32 kilometrelik içme suyu hattı imalatı yapıldı.

7 milyon liralık yatırım

Tire’nin en büyük mahallelerinden biri olan, tarım ve hayvancılığın ön planda olduğu Derebaşı Mahallesi’ni kesintisiz içme suyuna kavuşturmak için yaklaşık 7 milyon liralık yatırım yapıldı. Yeni hatların devreye alınmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar yeni hatlardan su almaya başladı.