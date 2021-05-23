Ticari taksiler dezenfekte ediliyor

Korona virüs salgını ile mücadelesini her alanda sürdüren Aliağa Belediyesi, günün her saati vatandaşlara hizmet veren ticari taksilerin dezenfeksiyon işlemlerini de rutin olarak yapıyor.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Hijyen Ekibi, kent genelinde ticari taksi, taksi durakları, minibüs, minibüs durağı, bank, park, cami, eczane, okul ve hastane gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tüm kamu binaları belirli aralıklarla özel bir solüsyonla dezenfekte edilerek vatandaşlara sağlıklı ortamda hizmet verilmesi sağlanıyor. Salgınla mücadelede etkin bir çalışma yürüttüklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, “Kent genelinde yaptığımızı dezenfeksiyon işlemlerine ticari taksiler ve taksi duraklarıyla devam ettik. Sıklıkla kullanılan ulaşım araçlarının hijyenine önem veriyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı her gün farklı bir noktada gerçekleştiriyoruz. Günlük ve haftalık yaptığımız programlar dahilinde hijyen çalışmalarımızı yaz boyunca aksatmadan sürdüreceğiz” dedi.