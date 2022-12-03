TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 0

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 15. hafta maçında konuk ettiği Yeni Mersin İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Burak Kaplan xx, Enes Berk Güçlü xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx

Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu xx, Cenk Özbey xx, Metin Peker xx, Ertuğrul Sancaktutan x, Özgür Güler x, Mustafa Aşan xx, Fatih Ergen x (Caner Cengiz dk. 63 x), Onur Kolay x Namık Çelik dk. 83 ?), İhsan Furkan Deniz x, Fatih Taşdelen x, Emre Gemici x (Kerem Pala dk. 88 ?)

Yeni Mersin İdman Yurdu: Sertaç Güzel xx, Özkan Zileli xx, Aziz Aksoyx x (Miraç Doksanoğlu dk. 73 x), İbrahim Konuksever xx, Aslan Gök xx, Taygun Vurgun x, Chris David x (Abdurrahman Emek dk. 88 ?), Erdem Beytaş x (Yusuf Yıldırım dk. 71 x), Metin Yüksel x, Abuzer Gaffar Toplu x (Ferhan Evren dk.71 x), Umut Aydın x,

Sarı kartlar: Metin Peker (Karşıyaka), Umut Aydın (Yeni Mersin İdman Yurdu)