TFF 2. Lig: Menemen FK: 1 - Şanlıurfaspor: 2
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 30. HAFTADA MENEMEN FK SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ŞANLIURFASPOR'A 2-1 MAĞLUP OLDU.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftada Menemen FK sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Serdar Soydan xx, Buğur Han Güler xx
Menemen FK: Bora Göymen xx, Kadir Yazıcı xx, Abdülkadir Öksüz xx, Oktay Kancı xx, Bedirhan Altunbaş xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Emre Keskin xx, Oğuzhan Aydoğan xx (Almos Kaan Kalafat dk. 67 x), Ziya Alkurt xx (Atalay Gürel dk. 67 x), Mertcan Açıkgöz xx, Muhammed Enes Yılmaz xx
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ xx, Seyit Gazenfer xx, Mehmet Yiğit xx, Barış Gök xx, Feyyaz Belen xx, Bünyamin Balat xx (Cumali Bişi dk. 77 x), Erkam Develi xx (Alpay Koçaklı dk. 90 ?), Mehmet Alp Kurt xx (Adem Eren Kabak dk. 90 x), Mert Çapar xx, Kemal Rüzgar xx (Yakup Alkan dk. 73 x), Doğacan Diker xx
Goller: Mertcan Açıkgöz (dk. 28) (Menemen FK), Kemal Rüzgar (dk. 52), Doğacan Diker (dk. 64) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Oktay Kancı, Bedirhan Altunbaş, Bora Göymen (Menemen FK), Seyit Gazanfer, Bünyamin Balat (Şanlıurfaspor)