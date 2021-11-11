Tenis turnuvası eğitime destek oldu

Balçova Belediyesi ve Ege Veteran Tenis Derneği tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen Cumhuriyet’in Çocukları Tenis Turnuvasının geliri olan 100 bin TL, Balçova’da eğitim gören üniversite öğrencilerine yurt desteği olarak sağlandı.

Balçova Belediyesinin Ege Veteran Tenis Derneğiyle birlikte düzenlediği ve geliri öğrencilere burs olarak verilen Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvası sonuçlandı. Her yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan ve bu yıl 8. düzenlenen turnuvaya 19 ayrı kategoride toplam 530 sporcu katıldı. Önceki yıllarda geliri; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine burs ve tablet bilgisayar olan Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvasının geliri bu yıl Balçova’da eğitim gören kız üniversite öğrencilerine yurt desteği olarak sağlandı. Turnuvadan elde edilen 100 bin TL’nin tamamı, yurtlarda kalan kız öğrencilere verildi.

Son iki yıldır korona virüsü nedeniyle çeşitli zorluklar çeken öğrencilere destek olmak amacıyla tüm imkanları kullandıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bu turnuva ile Cumhuriyet sevdalısı sporcularımızı eğitime destek çatısı altında topluyoruz. Eğitime destek olmak için yaptığımız çalışmalara katkı koyarak turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum” dedi.

Turnuvanın ödül törenine katılan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, “İzmirin Cumhuriyet’e inanan sporcularından böyle örnek bir proje görmek beni gururlandırdı” diye konuştu. Ege Veteran Tenis Derneği Başkanı Umut Oruç ise “Çocuklarımızın eğitimi için böyle bir turnuvada bulunmak bizleri ve sporcularımızı çok mutlu etti” şeklinde aktardı.