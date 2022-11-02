Temizlik seferberliği İzmir’in her köşesine yayılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentteki çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak için “Sen, Ben, Hepimiz! Tertemiz İzmirimiz” sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği ilçelerde devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri son olarak yüzün üzerinde personelle Menemen’in Ulukent bölgesinde sahaya indi. 30 Ağustos, 29 Ekim, 9 Eylül ve İstiklal mahallelerinde yürütülen temizlik çalışması çerçevesinde çöpler toplandı, çimler biçildi, ağaçlar budanarak molozlar kaldırıldı. Menemen’deki temizlik çalışması 7 ayrı ekip ve 20 temizlik aracı ile yürütüldü.

“Adım adım tertemiz İzmir"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Kılıç, temiz kent hareketiyle yola çıktıklarını belirterek, "Bu hareketimiz her ilçede adım adım tertemiz bir İzmir’e kavuşuncaya kadar devam edecek. Menemen ovaları olan bir ilçemiz. Moloz kirliliğini kaldırmak için hafriyat ve moloz temizlik ekiplerimizle de çalıştık. Kuş Cenneti bölgesinde de de saha temizliği yaptık. Vatandaşlarımız çok memnun oluyor. Biz de vatandaşlarımızdan desteklerini bekliyoruz. Biz temizlemek için hazırız. Onlardan da kirletmemelerini istiyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Aşkla İzmir” diyerek çıktığı yolda tertemiz kent oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gediz Şube Müdürü Ali Kemal Elitaş da, “Tertemiz kent İzmirimizin her bir sokağının, ilçesinin pırıl pırıl olması adına yüzlerce personelimiz, iş makinelerimizle birlikte Menemendeyiz" şeklinde konuştu.

30 Ağustos Mahalle Muhtarı Metin Görgü ise kendisinin ve mahalledeki vatandaşların memnuniyetini dile getirdi. Muhtar Görgü, “Yerinde bir çalışma oldu, eksiklerimizi tamamlıyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Hizmetlerden dolayı vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.