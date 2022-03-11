Temiz körfez için el ele verdiler

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "daha temiz bir İzmir" için başlattığı kıyı temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler, çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Güzelyalı sahilinde Göztepe İskelesi bölgesinde kıyı ve deniz temizliği yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyeleri ve çevre gönüllüleri ile sahillerde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor. “Daha temiz bir İzmir” için geçen aylarda Urla Kum Denizi, Karaburun Mimoza Koyu, İnciraltı’nda ilçe belediyesi ve çevre gönüllüleri ile kıyı ve dip temizliği yapan ekipler, bu kez Güzelyalı sahilindeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğünün koordinasyonundaki kıyı ve deniz temizliği etkinliğine; İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi de destek verdi. Çalışmalar kapsamında itfaiye ve AKS dalgıçlarının da katılımıyla dip temizliği, kıyı temizliği yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürü Hakan Vurkan, “Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda körfezimizin daha temiz hale gelebilmesi için yapmış olduğumuz bir çalışma bu. Körfezde 7 gün 24 saat esasına göre yüzeyden kaynaklı kirlilikleri toparlamak için çalışıyoruz. Üçkuyular İskele’den Mavişehir’e kadar kıyı alanının tamamında belli periyotlar doğrultusunda imkanlarımızı ve öz kaynaklarımızı kullanarak deniz tabanındaki kirli ağır metalleri de toparlayıp bertaraf etme yoluna gideceğiz. Önceliğimiz insanlarımıza denizi kirletmemeyi öğretmek. Ana sınıfı, ilk ve orta öğretimde başlattığımız eğitim faaliyetimiz var. Masal evleri ve çocuk belediyelerine ulaşacağız. Gönüllü derneklerimizle temizlik yapıyoruz. İzmir Marina şuan Mavi Bayrak’a sahip. Mavi Bayrak’ı Körfez’e yaklaştırmak istiyoruz" dedi.