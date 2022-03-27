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TEKSMER, 8 yıllık çalışmalarını sergileyecek

Teknik tekstil alanında 2014 yılından beri çalışmalar yürüten Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER), bu süreçte geliştirdiği fonksiyonel, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir lifleri sektörle buluşturmaya hazırlanıyor.

İZMİR 27.03.2022, 10:22
TEKSMER, 8 yıllık çalışmalarını sergileyecek

Teknik tekstil alanında 2014 yılından beri çalışmalar yürüten Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER), bu süreçte geliştirdiği fonksiyonel, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir lifleri sektörle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin, 2021 yılında teknik tekstil ihracatından 2,5 milyar doların üzerinde döviz elde ettiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesinden yapılan teknik tekstil ihracatının 2021 yılında 154 milyon dolar olduğunu, amaçlarının teknik tekstil ihracat rakamlarını daha da artırmak olduğunu belirtti. Eskinazi, bu amaçla 2014 yılında TEKSMER’i Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve bir üniversitenin ortaklığında, İzmir Kalkınma Ajansının güdümlü projesi olarak hayata geçirdiklerini kaydetti.

"40 AR-GE proje çalışması başlattık"

TEKSMER’nin 2017 tarihinde projenin tamamlanmasıyla birlikte, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki tekstil ve konfeksiyon birliklerinin ortaklığında TEKSMER Eğitim Danışmanlık Araştırma ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. adı altında tüzel kişiliğine kavuştuğunu aktaran Eskinazi, “TEKSMER, üniversite bünyesinde bulunan sanayi, kamu kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma altyapılarının aynı ortamda AR-GE ve inovasyon çalışmaları yürütüyor. Aralarında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştiriyorlar. TEKSMER, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bir ekosistem olan DEPARK-Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bir Teknopark firması olarak da projeler yürütüyor. TEKSMER’in ana hedefi, tekstil sektörünün teknik tekstiller alanında rekabet gücünü artırmak, sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek nitelikte üniversite-sanayi iş birliği ile araştırma projelerinin geliştirilmesini sağlamak, bunun için gerekli olan laboratuvar alt yapısı ve nitelikli insan kaynağını oluşturarak bilgi ve know-how üretmektir. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş test laboratuvarında teknik tekstilleri test edecek kapasitedeki altyapısı ile tekstil dışında savunma, medikal, gıda, endüstriyel alanda kullanılan tekstil esaslı ürünler için de test ve analiz hizmeti sunarak İzmir ve çevresindeki firmalara fayda sağlıyor. Teknik tekstillere yönelik sayısız test ve analizler yaptık ve teknik tekstiller alanında teknik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Teknik tekstil AR-GE çalışmaları çerçevesinde de bu süreçte firmalar ile birebir görüşerek 40 AR-GE proje çalışması başlattık” diye konuştu.

"Ülkemizde tek"

TEKSMER’in yürüttüğü faaliyetler ile bölgedeki firmaların teknik tekstil alanında, ürün geliştirme ve AR-GE proje yönetimi alanında farkındalığını artırdığının altını çizen Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü: “TEKSMER’in en önemli özelliği, iki polimerin birlikte çekilmesi esasına dayanan sentetik lif üretim yöntemlerinden olan ülkemizde tek olan laboratuvar tipi Bikomponent lif çekim makinesine sahip olmasıdır. AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetleri çerçevesinde Bikomponent lif üretimi ile teknik özelliklere sahip fonksiyonel lif geliştirme çalışmaları yaparak tekstilin ana hammaddesi lif üzerine AR-GE çalışmaları yürüterek sektördeki katma değeri artıracak ticarileşebilir teknik tekstil ürünlerini geliştirmek ve ulusal ve uluslararası kaynaklardan faydalanarak AR-GE projeleri yürütüyor. Bikomponent lif üretimi yöntem ile liflere farklı özellikler kazandırılabiliyor. Son kullanım yerine göre farklı kesitlerde katkılı özel lifler (konvansiyonel liflerden farklı) geliştirmek mümkün. 29 Mart tarihinde Ege İhracatçı Birliklerinde düzenleyeceğimiz, “Teknik Tekstillerin Gücünü Keşfet. Tekstile Değer Kat” temalı lansmanda, TEKSMER olarak geliştirdiğimiz fonksiyonel, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir liflerin tanıtımını yapacağız. Koruyucu tekstillerden, sağlık alanına, otomotivden, ev ürünlerine kadar uzanan birçok alanı kapsayan döngüsel ekonomi tabanlı, birçok AR-GE projesinin çıktılarını sektör ile paylaşacağız.”

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