Teknik Direktör Yılmaz: "Ligi en iyi yerde bitirip taraftarımıza ve Alaçatı’ya layık olacağız"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "Amatör ruhla mücadele edip profesyonel davranışlar sergileyerek ve çıktığımız her maçı kazanmaya çaba göstererek, ligi en iyi yerde bitirip taraftarımıza ve tüm Alaçatı’ya layık olacağız" dedi.

Bir ay içinde son 3 maçını kazanan ve Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta liderliğe yükselen Alaçatıspor’un Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, 3 haftayı değerlendirdi, "Son 3 maçını kazanmayı hak eden, bir maçı ise kaybetmeyi hak etmeyen bir Alaçatıspor’u izlettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Takımın genel durumuna ilişkin bilgi veren Teknik Direktör Yılmaz, "Bu süreç sonunda lider olduğumuz için çok mutluyum; ancak lider olmaktan daha önemli konu şu ki; her geçen gün gelişiyoruz. Gelişmenin mümkün olmadığı bir ligde her geçen gün gelişiyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Gelişirken kazanıyor olmak ise işin en önemli kısmı" şeklinde konuştu.

"Genç oyunculara yatırım yaptık"

Teknik Direktör Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kulüp olarak bu yıl güçlü bir mantalite inşa etmek ve sağlam bir kulüp organizasyonuna sahip olmak için yola çıktık ve bu süreçte bir dizi yatırımlar yaptık. Bazı genç oyunculara yatırım yaptık, idari kadromuzu ve personel kadromuzu genişlettik, tesisimize ciddi yatırım yaptık. Aynı şekilde yatırım yapmanın başarıya ulaşmak anlamına gelmediği bir ligde yatırıp yapıyor olmakta çok büyük bir cesaret. Bu konuda da son derece özverili ve cesur olan başkanımızı ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Alaçatıspor herkesin gördüğü gibi her geçen gün gerek sportif olarak gerekse de idari olarak değişiyor, dönüşüyor. Olağanüstü bir taraftar gerçeği var. Kulübüne sımsıkı bağlı ve her şeyini kulübüne vermeye hazır olan bir taraftar profiline sahibiz. Kulübüne amatör duygularla bağlı olan taraftarımızın gücü bizim en büyük gücümüz. Bu değişim sürecinde biz istediğimiz kadar işleri profesyonelce yürütsek de, o amatör duyguları kaybetmememiz gerekiyor. Amatör ruhla mücadele edip profesyonel davranışlar sergileyerek ve çıktığımız her maçı kazanmaya çaba göstererek, ligi en iyi yerde bitirip taraftarımıza ve tüm Alaçatı’ya layık olacağız."