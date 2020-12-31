Tekne motoru hırsızı 4 kişi operasyonla yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde tekne motoru çalan şüpheli 4 kişi, jandarmanın takibi sonucu Torbalı’da yakalandı. Şüphelilerin, farklı zamanlarda meydana gelen 9 ayrı tekne motoru hırsızlığının da failleri oldukları belirlendi.

22 Aralık 2020 tarihinde Seferihisar Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen tekne motoru hırsızlığı olayı üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Bölgedeki ve yol güzergahında bulunan tüm kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olayında kullanılan aracın, Karabağlar ilçesinde bulunan kiralama firmasından T.Y. isimli şüpheli tarafından kiralandığı tespit edildi. Torbalı Ayrancılar Mahallesinde aracı park halinde bulan ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheli T.Y. ve hırsızlık olayını birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf eden Z.T. ile birlikte çeşitli suçlardan suç kayıtları bulunan M.K. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan araçta yapılan aramada tekne motoru sökmek için kullanılan 1 adet anahtar takımı, motoru çalınan tekneye ait 1 adet oto teyp, 0,5 ml kristal uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan 1 adet hong düzenek ele geçirildi.

9 olayın faili çıktılar

Şüphelilerin yapılan sorgulamaları sonucunda 21-22 Aralık 2020 tarihlerinde Güzelbahçe ilçesinden 1 adet tekne motoru, Urla ilçesinde 2 adet tekne motoru, Seferihisar ilçesinde 6 adet tekne motoru olmak üzere toplam 9 faili meçhul tekne motoru hırsızlığını birlikte gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, çaldıkları motorları Ayrancılar Mahallesinde tekne motoru tamiratı yapan İ.İ. isimli şahsa sattıklarını itiraf ettiler. İ.İ. ve yanında çalışan Ü.Ç. hakkında. "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan adli soruşturma başlatıldı ve Ü.Ç.’nin itirafları doğrultusunda yapılan aramalarda 3 adet tekne motoru bulunarak sahiplerine teslim edildi.

İfadeleri alınmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli 4 şahıs ise mahkemece tutuklanarak Menemen Cezaevine gönderildi.