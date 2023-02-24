Tehditçi tefeci kıskıvrak yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, ekonomik durumu zor olan ve bankalardan kredi alamayan vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandıran tefeci, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve baskı yoluyla mağdur eden M.A.’yı takibine aldı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde adrese operasyon düzenlenirken, ikamette yapılan aramada, 26 adet dolu senet, 3 adet çek, 1 adet not defteri ve 12 adet boş senet ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.