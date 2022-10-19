TED İzmir Kolejinden sporda önemli iş birliği

TED İzmir Koleji, öğrencilerine cimnastik, yüzme, basketbol, aikido ve voleybol branşlarında eğitimler vermek üzere Şavkar Cimnastik Spor Kulübü ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Çeşitli spor faaliyetlerinde oluşturduğu olanaklarla spora gönül verenlere, farklı branşları deneyimleme olanağı sunan ve sporun bir yaşam biçimi olarak benimsenmesini sağlayan TED İzmir Koleji, bu çerçevede önemli bir iş birliğine imza attı. Bu çerçevede TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi Açalya Öralay ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkanı İsmail Göktekin, düzenlenen törende bir araya gelerek, birçok farklı branşta başarılı spor faaliyetlerini bir arada yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

İmzalanan protokolle birlikte, TED İzmir Kolejinin bünyesinde bulunan yüzme havucu, jimnastik ve aikido salonu, basketbol ve voleybol sahalarında cimnastik, yüzme, basketbol, aikido ve voleybol eğitimleri verilecek. Söz konusu iş birliğiyle, daha önce olduğu gibi Türk sporuna birçok yeni ve başarılı sporcu kazandırılması hedefleniyor.