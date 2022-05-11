TED İzmir Koleji öğrencilerinin ilgi gören projesi Manisa’da sergilendi

TED İzmir Koleji öğrencilerinin, Urla sahillerinden topladıkları atıklardan ilham alarak hayata geçirdikleri "Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor" farkındalık projesi, Manisa Akhisar Şehit Ali Aksoy Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.

Manisa Akhisar Şehit Ali Aksoy Ortaokulu ev sahipliğinde yapılan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarında; araştırma, inceleme ve tasarım türlerinde 25 adet proje sergilendi. Sergilenen proje içerisinde, TED İzmir Koleji öğrencilerinin Urla sahillerinden topladıkları atıklardan ilham alarak hayata geçirdikleri "Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor" farkındalık projesi de yer aldı. Öte yandan, 22-27 Mayıs tarihlerinde aynı okulda; Portekiz, Romanya, Bulgaristan ve Kayseri’den öğretmen ve öğrenci gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek ERASMUS projesinde de yer alacak olan farkındalık projesi sergisi, ay sonuna kadar Şehit Ali Aksoy Ortaokulunda dünyanın farklı yerlerinden katılım gösterecek öğrenciler ile buluşacak.

Yapılacak ERASMUS projesinin amacının ise çevreyi koruma, yenilenebilir enerji kaynakları konularında yapılan çalışmaların kültürel değerlerle birlikte içselleştirilerek yeni nesillere aktarılması olarak belirlendi.