Tasarımcılar ezber bozuyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin düzenlediği I. Ezber Bozan Tasarım Yarışması Profesyonel Kategori birincisi Erdener Atasayar, yurt dışı eğitim bursu ödülü ile dünyanın en prestijli tasarım okullarından olan NABA’dan kabul aldı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın bir yarışma olmanın ötesinde aslında tasarımcılar için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak “Nakdi ödüllerden ziyade yurt dışı eğitim bursu ve fuar ziyaretleri ödülleri onların gelecekleri için çok önemli. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun I. Ezber Bozan Tasarım Yarışması Profesyonel Kategori birincimiz Erdener Atasayar, Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle dünyanın en iyi sanat ve tasarım okullarından Milano’daki NABA Üniversitesinde 2 yıl süre ile eğitim hakkı kazandı. Birincimiz, HEALTHY WORK isimli projesiyle kabul aldığı NABA Üniversitesinin Product and Service Design bölümünde eylül ayında öğrenimine başlıyor. Aynı zamanda yarışmanın şartnamesinde belirtilen ödüllerden olan yarışma birincilerini uluslararası mobilya fuarlarına götürme imkanını ikincileri de dahil ederek gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Pandemi nedeniyle 2 sene sonra düzenlenen Milano Del Saloni Fuarına yarışma ikincisi Gürhan Bilget’in katılımı sağlanarak fuar ziyareti, dünyaca ünlü tasarımcılarla görüşme ve şehrin çeşitli bölgelerinde düzenlenen sanat etkinliklerine katılım şansından faydalanmış oldu” dedi.

Genç ve yetenekli tasarımcılar sektörle buluştu

Dereceye giren tasarımların sponsorlar tarafından üretildiğini ve fuarlarda sergilendiğini söyleyen Gürle, tasarımların şu anda da Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) binasında sergilenmeye devam edildiğini anlattı. Gürle, şöyle konuştu: “Bu sene yarışmacıların tasarımları, pafta ve ürün olarak Design Week Turkey haftası, Uluslararası Modeko 2022 fuarı, EİB’nin Mobilya İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde sergilendi. Böylece Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın sadece sıradan bir yarışma olmadığını net bir şekilde ortaya koyduk. Yarışma sonuçlandıktan sonra da genç ve yetenekli tasarımcıların sektörle buluşması için birçok faaliyet sürdürdük, yarışmacıların tasarımlarını onların isimleriyle sergileyerek bu tasarımların tanıtımını yapmış olduk.”

Son başvuru tarihi 10 Temmuz

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “2021’de düzenlenen ilk yılında büyük ilgiliyle karşılanan Ezber Bozan Tasarım Yarışmasını bu sene ’Smart Furniture2’ teması ile gerçekleştiriyoruz. Yarışmamızın başvuruları 10 Temmuz’a kadar devam edecek. Ön eleme sonuçlarını 1 Ağustos’ta açıklamayı hedefliyoruz. Değerlendirme kriterlerimiz içinde sürdürülebilir malzemeler kullanılarak tasarlanmış/geri dönüştürülebilir olması da yer alıyor. Geçen sene 70 üniversitenin toplamda 92 tasarım ve mimarlık bölümleri öğrenci ve profesyonel toplam 677 başvuru alındı. Rekor düzeydeki başvurunun bu sene katlanacağına inanıyor ve binin üzerinde başvuru hedefliyoruz” diye konuştu.

Ezber bozan rekor

II. Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na yeni ödüller eklediklerini toplam para ödülünü de 220 bin TL‘ye yükselttiklerini açıklayan Güngör sözlerine şöyle devam etti: “Yeni ödüllerimiz var ve toplam nakdi ödülümüzü de yükselttik. Bu sene dereceye giren yarışmacıların staj ve iş bulmalarına aracılık edeceğiz. Yarışmanın tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ülkemizin tanınmış endüstriyel tasarımcılarından oluşan yeni jüri kadromuz ile toplantılar gerçekleştirdik. Geçen sene 56 üniversite ile toplantı yapılırken, bu toplantılara yaklaşık 3 bin öğrenci katılmıştı. Bu sene ise 77 üniversite ile toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılara yaklaşık 4 bin 500 öğrenci katıldı.”

Ezber Bozan Tasarım Yarışması genç tasarımcıların çekim merkezi

Geçen sene üç söyleşi yapıldığını ve yaklaşık bin kişinin katıldığını hatırlatan Hikmet Güngör, bu sene “Ezber Bozan Söyleşiler” adı altında Önder Küçükerman ile başlayarak şimdiye kadar yapılan 10 söyleşiye yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını vurgulayarak “Bu sene yarışmayı tüm üniversiteler sahiplenerek yarışma afişlerini kendi sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Aynı şekilde tasarımla ilgili sivil toplum örgütleri de paylaştı. Bu durum yarışmanın prestijini artırdı ve Ezber Bozan tasarım yarışması genç tasarımcıların çekim merkezi oldu. Jürimizde sektörlerin endüstriyel ve profesyonel tasarımcıları, mobilya sektörünün kendi alanında kurumsal önemli temsilciler var. Bu kadar önemli isimleri bir araya getirmek Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na katılmayı düşünen hem öğrenci hem de profesyoneller için kuvvetli bir network sağlamaları adına çok büyük bir kazanım. Geçen sene yarışmacılarımız hem networklerini genişletti hem de iş teklifleri aldı. Amacımız yarışma ile paralel olarak tasarımcıların sanayicilerle en erken ve en sağlıklı şekilde buluşması. Bu noktada yeni projeler üreteceğiz" sözlerine yer verdi.

Bol ödüllü yarışma

Yarışmanın başvuru tarihleri 3 Ocak-10 Temmuz, proje son teslim tarihi 10 Temmuz, ön eleme sonuçlarının açıklanması 1 Ağustos olarak belirlendi. Öğrenci kategorisi para ödülünde birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL verilecek. 5 adet verilecek EİB özel ödülü 5 bin TL’den oluşacak. Profesyonel kategorisi para ödülünde birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL verilecek. 5 adet verilecek EİB özel ödülü 10 bin TL’den oluşacak. Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde birincilik ödülü alan yarışmacılardan grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi, para ödüllerinin yanı sıra masrafları EİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecek. Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmada dereceye giren ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli şartları taşıyan tasarımcılardan grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi, en fazla 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu tebliğ çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacak. "Üniversite Özel Ödülü" ise en çok katılım sağlayan üniversite adına ödül takdim edilecek. Yarışmada her bir kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan adaylara mümkün olması halinde Ege Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya firmaları tarafından ücretli staj/iş imkânı sağlanabilecek. Dereceye giren tasarımlardan belli sayıdaki projenin üretimi Ege İhracatçı Birliklerinin yarışma yürütme kurulunun kararıyla gerçekleştirilebilecek.