Tartıştığı amcasına kurşun yağdırdı
İZMİR’İN ÇEŞME İLÇESİNDE BİR KİŞİ, İDDİALARA GÖRE AİLEVİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ TARTIŞTIĞI AMCASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ.
İZMİR 02.06.2023, 16:55
İzmir’in Çeşme ilçesinde bir kişi, iddialara göre ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı amcasını tabancayla öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Erdal Ü. (38), iddialara göre ailevi sebeplerden dolayı amcası Galip Ülgen (40) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yeğen Erdal Ü., amcasına tabancayla ateş ederek kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan Galip Ülgen, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Erdal Ü. gözaltına alındı.