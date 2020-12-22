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TARKEM’den Kemeraltı için üç önemli hamle

Kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile kurulan TARKEM, Kemeraltı ve çevresinin "çekim merkezi" olması için hamlelerini sürdürüyor. TARKEM’in yeni yıl öncesi son toplantısında pandemi nedeniyle zor günler geçiren Kemeraltı esnafına can suyu olacak e-Kemeraltı projesinin başlatılması, Tevfik Paşa Konaklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM işbirliği ile restore edilmesi, 2. Vakıflar Konağı için ise restorasyon projesinin hazırlanması kararı alındı.

İZMİR 22.12.2020, 11:50
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TARKEM’den Kemeraltı için üç önemli hamle

Kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile kurulan TARKEM, Kemeraltı ve çevresinin "çekim merkezi" olması için hamlelerini sürdürüyor. TARKEM’in yeni yıl öncesi son toplantısında pandemi nedeniyle zor günler geçiren Kemeraltı esnafına can suyu olacak e-Kemeraltı projesinin başlatılması, Tevfik Paşa Konaklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM işbirliği ile restore edilmesi, 2. Vakıflar Konağı için ise restorasyon projesinin hazırlanması kararı alındı.

Kemeraltı ve çevresindeki tarihi, dini, turistik kent değerlerinin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörün ortaklığıyla kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş ’nin (TARKEM) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer’in başkanlığında yapıldı.

Çevrimiçi olarak düzenlenen yılın son toplantısında Tevfik Paşa Konakları’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM işbirliğinde restorasyonuna başlanması, 2. Vakıflar Konağı için ise restorasyon projesinin hazırlanması kararı alındı. Toplantıda ayrıca pandemi nedeniyle zor günler yaşayan Kemeraltı esnafının dijital portal üzerinden ticaret yapmasını sağlayacak e-Kemeraltı projesinin hayata geçirilmesi kararı alındı.

Soyer: Kemeraltı kentin refahının artmasında kaldıraç olacak

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, Konak Pier’den Kadifekale’ye kadar uzanan bölgeyi yeniden canlandırma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Tarihi çarşının altyapı sıkıntısını çözmek için 150 milyon liralık bir yatırım yapacaklarını bildiren Soyer, "İhaleye çıktık. İhaleyi İZBETON şirketimiz aldı. Kemeraltı ve çevresinin yağmur sularını toplayıp Körfez’e aktarmak için başlattığımız Kemeraltı Birinci Etap Kuşaklama çalışmasının en önemli aşaması bitmek üzere. Havra Sokağı’ndaki altyapı yenileme çalışmalarını tamamladık. Üst yapı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. İlk tenteler takıldı. Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 2023’te antik tiyatroda Cumhuriyet&rsquo ;imizin 100. yılını olağanüstü bir konserle kutlayacağız. Bu bölge sadece şehrimizin turizm potansiyelini artırmayacak. İzmir’in hep referans aldığımız tarihsel kent kimliğini yeniden gün yüzüne çıkaracak, İzmirlilik ve Akdenizlilik bilincini artıracak ve kentimizin refahının artmasında çok ciddi bir kaldıraç görevi üstlenecek" dedi.

UNESCO ofisi kuruluyor

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir dizi çalışma yürüttüklerini, yeni yılın ilk haftasında UNESCO ofisini açarak “alan yönetimi planı” hazırlayacaklarını duyurdu. Kemeraltı’nın büyümesi ve katma değerinin artması için çalıştıklarını kaydeden İneler, pandemi nedeniyle zor dönemden geçen Kemeraltı esnafının sanal platformda ticaret yapmasını sağlamak için e-Kemeraltı projesini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Başkan Soyer’e Kemeraltı teşekkürü

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Havra Sokağı’nda yaptığı çalışmalardan ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Yeni yıldan sonra Kemeraltı’nda başlayacak altyapı yatırımının Kemeraltı esnafı için çok önemli olduğunu dile getiren Girgin, e-Kemeraltı projesinin hayata geçmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

e-Kemeraltı projesine tam destek

Toplantının sonunda tekrar söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, e-Kemeraltı projesinin hayata geçmesi için gereken desteği vereceklerini, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği ile birlikte çalışarak esnafın beklentilerine uyumlu bir dijital platform hazırlamak için çalışacaklarını söyledi.
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