Tan Urla’dan doğayla uyumlu modern köy yaşamı

Tanyer Yapı’nın Urla Bademler’de gerçekleştirdiği Tan Urla projesi, Ege’nin özlenen doğal köy yaşamını modern mimariyle ve sosyal alanlarla buluştururken, Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, bölgenin doğal yapısını koruyarak, topografyaya uygun şekilde konumlanan konutların hem çevreci hem de mimari özellikleriyle farklı bir konsept ortaya koyduğunu söyledi.

İzmir’in Urla ilçesi Bademler Mahallesinde Tan Urla projesinin ilk anlarından itibaren mimar Nevzat Sayın ile birlikte bölgede detaylı incelemeler ve araştırmalar yaptıklarını dile getiren Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, insanların kendisini ait hissedebileceği; bölgeyle bütünleşen özel bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Projenin konumu ve donatılarıyla hem yurtiçi hem de yurtdışından yatırımcıların ilgisini gördüğüne dikkat çeken Tanyer, “Yaşam devam ettikçe insanların konut ihtiyacı da sürecek. Bu nedenle insanların konforu için doğayla iç içe yaşam konseptiyle hareket ediyoruz. Mimar Nevzat Sayın’ın projenin başında belirlediği prensiplerden ve tasarımlardan taviz vermiyoruz. Binaların iç tasarımlarında da aynı özeni gösteriyoruz. Tanıtım ofisimizde konuklarımızı ağırlıyoruz. Ada bazında, batı parselinden başlayarak ilk kazmayı Haziran ayında vuruyoruz. Tan Urla, yarımadaya açılan bir kapı üzerinde ve bölge gelişime çok açık. Seferihisar, Sığacık Körfezi, Azmak Koyu, Çeşme ve Kuşadası aksına da çok yakınız. Proje 20 bin metrekarelik ticari alana sahip. Tan Urla’nın tüm bölgeye değer katacağı ve çekim merkezi olacağı kanaatindeyiz. Toplam 36 ay inşaat süresi olacak, fakat projeyi daha erken bitirmeyi planlıyoruz. 300’e yakın anahtar teslim edeceğiz. Bankalarla garantörlük anlaşması imkanı da sunacağız. Projemiz hem yurt genelinden hem de yurtdışından yoğun ilgi görüyor” dedi.

“Donatılarıyla dikkat çekiyor”

Proje içerisinde sosyal alanların da öne çıkacağını vurgulayan Tanyer, “Tan Urla’da şef restoranları, yöresel yemekler sunan restoranlar, sağlık merkezi, spor salonu olacak. Hem siteye hem de bölge geneline hitap edecek. Sosyal etkinlikler, toplantı ve gösterilerin yapılabilmesi için bir köy meydanı kuracağız. Çeşitli ihtiyaçları karşılanması için sağlık merkezi, eczane, el sanatları, terzi, ayakkabı tamircisi, kreş ve petshop gibi dükkanlar da olacak. Yeşil alan ve hobi bahçelerine de özel önem verdik. Tan Urla’da artık değeri giderek daha çok anlaşılan elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak. Güneş enerjisini de en etkin şekilde kullanmak için gerekli altyapıları kuracağız. Peyzaj ve ziraat mühendisleriyle birlikte karar vererek bölgenin bitki yapısını da düşünerek hangi kuşların yöreye gelmesini istiyorsak, böceğin sevdiği bitkiyi dikeceğiz. O böceği seven kuş gelecek. Proje içerisinde bölge iklimine uygun incir, armut ve zeytin gibi farklı meyve ağaçları da dikeceğiz” diye konuştu.