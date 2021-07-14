Tan Urla projesini büyüten yatırım hamlesi

Tanyer Yapı, Urla Bademler Mahallesi’nin karşısında yer alan hazineye ait 44 dönüm araziyi, Milli Emlak İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede en yüksek teklifi vererek satın aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, hazırlıklarını sürdürdükleri Tan Urla’nın yanındaki bu araziyle birlikte projenin daha geniş bir alanda planlandığını bildirdi.

Tanyer Yapı, Urla Bademler Mahallesi’nin karşısında yer alan hazineye ait 44 dönüm araziyi, Milli Emlak İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede 45 milyon bedelle satın aldı. Arazinin yeni sahibi olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, hazırlıklarını sürdürdükleri Tan Urla’nın yanındaki bu araziyle birlikte projenin daha geniş bir alanda ve çeşitli fonksiyonları olan özelliğe kavuşmuş olduğunu vurguladı.

Projeyle, modern yaşam ve doğayla bütünleşmek isteyenlerin taleplerine cevap vereceklerini dile getiren Tanyer, bu yeni satın alımla birlikte konut sayısının da artacağını ve projenin hem Türkiye’de hem de yurt dışından ilgi gördüğünü dile getirdi. Münir Tanyer, Urla Bademler Mahallesi’nin karşısındaki projeyle birlikte modern mimari ve otantik köy yaşamının unsurlarını buluşturacaklarını da kaydetti.

Narlıdere’deki konut projeleriyle tanınan şirket, daha öncede; Altınvadi, Altınova, Mavisu, Asma Bahçeler ve Bulut Orman Evleri projesini hayata geçirmişti.