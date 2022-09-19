Süslü kadınlar Alaçatı’da pedalladı

Uluslararası boyutlara kadar yükselen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Çeşme Alaçatı’da da düzenlendi. Bisiklet kullanımına dikkat çeken kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyanın ve Türkiye’nin birçok kentinde eş zamanlı olarak düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, dün akşam Alaçatı’da da gerçekleştirildi. Rengarenk giysileri ve bisikletleri ile dikkat çeken kadınlar, “Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu” dedi.

154 şehirde eş zamanlı

Alaçatı sokaklarındaki bisiklet turuna başlamadan önce Süslü Kadınlar adına bir basın açıklaması yapan Zeynep Erdem, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun bu yıl İzmir’de 10, Alaçatı’da ise 6. kez yapılacağını belirterek, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir’de Sema Gür’ün girişimleriyle, bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlamıştır. Yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik Türkiye’de diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yurt için ve yurt dışı yaklaşık 154 şehirde eş zamanlı olarak yine gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz" cümlelerine yer verdi.

"Bisiklet, kent yaşamının bir parçasıdır"

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği ile dikkat çekmek istedikleri konuları da açıklayan Erdem, "Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık" diye konuştu.

“Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu”

’Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yapılan ’Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne vurgu yapmak istediklerini de ifade eden Erdem, "Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye’de İzmirli kadınlarımız yıllardır öncülük etmektedir. Biz de Alaçatı’da bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. ’Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu’ diyoruz. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadın, toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır"

Süslü Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Zeynep Erdem, şöyle devam etti:

"Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorsak, herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz. Kadın, toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı. Bisiklete saygı, kadına saygı, kadın bisikletliye saygı istiyoruz. İşte bu yüzden buradayız."