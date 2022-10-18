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Sürücü adaylarına son ders jandarmadan

İzmir’de jandarma ekipleri, yeni ehliyet alacak olan aday sürücülere "Son Ders Jandarmadan" sloganıyla trafik eğitimi verdi.

İZMİR 18.10.2022, 13:04
Sürücü adaylarına son ders jandarmadan

İzmir’de jandarma ekipleri, yeni ehliyet alacak olan aday sürücülere "Son Ders Jandarmadan" sloganıyla trafik eğitimi verdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk defa sürücü belgesi alacak aday sürücülere "Son Ders Jandarmadan" sloganıyla bir eğitim programı düzenledi. Bergama ve Menderes ilçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma ekipleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri, sürücü kursları ile koordineli olarak yapılan programda aday sürücülere, teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Aday sürücülerin direksiyon sınavı öncesi gerçekleştirilen etkinlikte ekipler, başta trafik kuralları olmak üzere, sürücülerin nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda önemli bilgiler aktardı.

Eğitimlerin, il genelinde devam edeceği bildirildi.

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