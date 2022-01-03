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Sürekli, yeni yıl hedefini gençlerle koydu

AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığının Bergama ve Kınık’ta organize ettiği ‘Mahalle bizim, gençlik bizim’ programına katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "2022’de saha çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Hep birlikte, çaldığımız kapı, dokunduğumuz insan sayısını iki katına çıkaracağız" dedi.

İZMİR 03.01.2022, 09:37
Sürekli, yeni yıl hedefini gençlerle koydu

AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığının Bergama ve Kınık’ta organize ettiği ‘Mahalle bizim, gençlik bizim’ programına katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "2022’de saha çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Hep birlikte, çaldığımız kapı, dokunduğumuz insan sayısını iki katına çıkaracağız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 2021’in son, yeni yılın ilk günlerini gençlerle geçirdi. AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığının Bergama ve Kınık’ta organize ettiği ‘Mahalle bizim, gençlik bizim’ programına katılan Başkan Sürekli, “AK gençliğin dinamizmi, 19 yıllık iktidarımızın ve yaptıklarımızın sürükleyici gücü oldu. 2023 ve 2024 hedeflerimizi de gençlerimizle yakalayacağız. 2022’de saha çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Hep birlikte, çaldığımız kapı, dokunduğumuz insan sayısını iki katına çıkaracağız. Hizmetlerimizi anlatacağız. Gençliğin olduğu her yerde umut bitmez, üretim bitmez. AK kadroların 19 yıllık başarısının bir sırrı da budur” diye konuştu. Başkan Sürekli, gençlerle uzun süre sohbet ederek sorularını da yanıtladı. Onlarla masa tenisi, basketbol oynayan ve müzik dinletilerine eşlik eden Başkan Sürekli, tüm gençleri aktif siyaset yapmaya, büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkmaya davet etti.

"Hepinize sonsuz güveniyorum"

AK Parti’nin genç yaşlarda siyasete atılan ve önemli görevler üstlenen bir lideri olduğuna dikkat çeken Kerem Ali Sürekli, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “En büyük örneğimiz, liderimiz. 22 yaşında İstanbul il gençlik kolları başkanıydı. İstanbul gibi bir şehrin başkanı olduğunda ise 40 yaşındaydı. Vizyonunda gençliğe ayrı bir yer veren, genç kadroların önünü bu kadar açan başka bir lider yoktur. Bunu, siyasetten eğitime her alanda, sözde değil somut uygulamalarla ortaya koyuyoruz. Biz sizlerin önünü açacağız. Siz de bu ülkenin geleceği için, davamız için çalışacaksınız. Bugün, hükümette, genel merkez idaresinde, mecliste, belediye meclislerinde, il ve ilçe yönetimlerinde gençlerimizin yeri büyük. İzmir il yönetiminde 12 genç arkadaşımızla birlikte çalışıyorum. Bu, muazzam bir enerji kaynağı. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinize sonsuz güveniyorum.”

"Unutmayacak, hatırlatacağız"

Bergama ve Kınık’ta gençleri önemseyen AK belediyecilik farkının yaşandığını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gençlerden yapılan hizmetlere sahip çıkmalarını istedi. Sürekli, “Bergama ve Kınık, çok şanslı. Hizmet aşkıyla gece gündüz çalışan başkanlarımız var. Gençlere yönelik de pek çok proje hayata geçiyor. İzmir’de de öyle. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan’ın girişimleri ile Alsancak’ta eski tütün fabrikasına kültür merkezi yapılıyor. Kütüphaneler olacak. Çok güzel bir mekan yapılıyor. 2022 sonunda hizmete açacağız. Bergama’da Millet Bahçesi’nin içinde sizlerle ilgili birçok alan hizmete sokulacak. Yapılan hizmetleri unutmayacak, anlatmaya devam edeceğiz. Kendi aşısını üreten 9 ülkeden biri olduğumuzu, Avrupa pandeminin ekonomik sonuçları altında ezilirken, bizim halkımızı bu enkazın altından yüzümüzün akıyla çıktığımızı, İzmir’e, ilçelerimize kazandırdığımız eserleri kapı kapı anlatacağız.”

"2023 bize emanet"

Programda söz alan AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Recep Tayyip Taslak ise şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız, 2023’ü Türk gençliğine ve AK Parti gençliğine emanet edecek. Biz de 2053 ve 2071’i kendisine armağan edeceğiz inşallah. 2002’den bu yana gençlik için dev adımlar atıldı. Bu salonların, gençlik merkezlerinin, üniversitelerin, öğrenci yurtlarının dünden bugüne ne kadar arttığı ortada. Aramızda ileride yönetici olacak arkadaşlarımız var. Unutmamamız gereken badireler yaşandı. Partimizi kapatmaya çalıştılar, Gezi olayları, 15 Temmuz yaşandı. Biz, her zaman ayakta kalmayı, ülkemizi ayakta tutmayı bildik. Bunları unutmadan, çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz.”

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