Suluboya Festivali 21 Mayıs’ta başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21-24 Mayıs tarihleri arasında 7. Uluslararası Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü Suluboya Festivali ve Altın Fırça Yarışması’na ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Suluboya Derneği işbirliğiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) düzenlenecek festivalde sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra panel ve söyleşiler de olacak. 4 günlük festivale dünyanın 42 farklı ülkesinden suluboya sanatçıları katılacak. Festival çerçevesinde “İzmir” konulu suluboya resim yarışmasında ödül alan eserler de 4 gün boyunca Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde sergilenecek. Savaş nedeniyle festivale katılamayan Ukraynalı sanatçıların baskı resimleri de sergide yerini alacak.

Saat Kulesi 24 Mayıs’ta renklenecek

24 Mayıs’ta Saat Kulesi çevresinde 70 metrelik İzmir konulu resimler, tören eşliğinde konuk sanatçılarla boyanacak. “Barış için Sen de Çiz” sloganıyla çocuklar ve gençler de İzmir Saat Kulesi resimleri yapacak, en güzel Saat Kulesi resmini yapan üç çocuğa ödül verilecek.