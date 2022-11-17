Sportif yetenek ölçümü programına yoğun ilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8-10 yaş arasındaki çocukların geleceğine yön verdiği sportif yetenek ölçümü uygulaması yoğun ilgi görüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8-10 yaş arasındaki çocukların geleceğine yön verdiği sportif yetenek ölçümü uygulaması yoğun ilgi görüyor. Hizmetten geçen yıldan bu yana 6 bin 100 çocuk yararlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’i bir spor kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda başlatılan “Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı” 8-10 yaş arasındaki yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. İlçelere giderek mobil hizmet de veren uygulamaya ilgi büyük. Pandemi arasının ardından yeniden başlayan programdan 10 ayda 6 bin 100 çocuk yararlandı.

Erken yaşlarda spor bilinci ve spor yapma alışkanlığı kazandırılmasını amaçlayan program, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve Ege Üniversitesi iş birliğinde ücretsiz uygulanıyor. Ölçüm sonuçlarına göre çocukların eğilimleri değerlendiriliyor ve ailelerin de onayıyla çocuklar kendilerine uygun branşlara yönlendiriliyor.

Ölçüm ve değerlendirmeler

Ölçüm testlerinde, skinfold yağ ölçümü (5 bölge), flamingo denge, esneklik, uzun atlama, el göz koordinasyonu, kol kuvveti, vücut uzunluk ölçümleri, boy kilo ölçümü, el kavrama kuvvet ölçümü, sırt bacak kuvvet ölçümü, eklem açı ölçümleri, eklem mini çap ölçümü, geriye sağlık topu atma, mekik, dikey sıçrama ölçümü, 5 metre çeviklik, 20 metre sürat, dayanıklılık ölçümü, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği değerlendiriliyor.

Nasıl başvuruluyor

Program yarı yıl ve ara tatillerde de devam ediyor. Yetenek ölçümü testiyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0232 293 30 90 numaralı telefon aranabilir.